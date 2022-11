La Coupe du Monde en Big Data : les données choc et insolites sur Qatar 2022

Démesure, polémiques, records et coups de théâtre : la Coupe du Monde 2022 au Qatar ne ressemble à aucune autre. Découvrez toutes les données les plus choquantes ou insolites sur cette 22ème FIFA World Cup !

La Coupe du Monde a commencé le 20 novembre 2022, et se déroulera au Qatar jusqu’au 18 décembre 2022. Les Bleus ont remporté leur premier match de poule 4-1 contre l’Australie, et semblent bien partis pour s’imposer parmi les meilleures équipes du tournoi.

Vous pouvez voir tous les matchs gratuitement avec un simple VPN grâce à notre guide complet, et même suivre les prédictions de l’intelligence artificielle pour gagner vos paris.

La FIFA World Cup est l’événement sportif le plus populaire du monde, et 95% des sports de fans suivent cette compétition de près. Comme d’habitude, des milliards de spectateurs issus de plus de 200 nations suivront les matchs attentivement pour savoir quel pays est le meilleur en football.

Toutefois, cette Coupe du Monde est différente des 21 précédentes. Découvrez toutes les données choquantes ou insolites qui rendent cet événement Qatar 2022 aussi controversé qu’extraordinaire…

Des dollars par milliards pour une CdM au Qatar

229 milliards $ : c’est la somme dépensée par le Qatar pour accueillir la Coupe du Monde. Ce coût inclut la construction de sept stades flambants neufs, d’une ligne de métro pour les connecter, d’un aéroport, d’hôpitaux, d’hôtels et de centres commerciaux. En comparaison, la Russie n’a dépensé que 11,6 milliards pour la Coupe du Monde 2018.

17 milliards $ : c’est le bénéfice que devrait percevoir le Qatar grâce à l’événement. La FIFA quant à elle devrait générer 7 milliards de dollars de revenus.

8 : le nombre de stades accueillant cette Coupe du Monde au Qatar, dont 7 ont été construits spécialement pour l’événement. Plus de 6 milliards d’euros ont été investis juste dans les stades. Les 200 000 sièges seront retirés à la fin du tournoi et offerts à des pays en voie de développement, et le Stadium 974 constitué de conteneurs de transport sera entièrement désassemblé.

📍🏟️ Stadium 974 in Doha, Qatar. 🇶🇦 The 40,000 seater stadium is made of shipping containers. The aim is for the stadium to be dismantled and reassembled in a new location after the tournament. pic.twitter.com/CVBLOMreoC — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 4, 2022

100 : le nombre d’hôtels construits par le Qatar pour la Coupe du Monde. De nouvelles routes ont également été construites, et une ville entière a été bâtie autour du stade de Lusail où se déroulera la finale.

3,6 millions : le nombre de tonnes de CO2 émises lors de cette coupe du monde. En comparaison, c’était 2,1 millions de tonnes à la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Le plus grand événement du monde dans un pays minuscule

3 millions : c’est le nombre de tickets vendus pour la Coupe du Monde. Les 10 pays ayant acheté le plus de tickets sont le Qatar, les États-Unis, l’Arabie Saoudite, l’Angleterre, le Mexique, les Émirats arabes unis, l’Argentine, la France, le Brésil et l’Allemagne.

1,2 million : c’est le nombre de visiteurs prévu par le Qatar tout au long du tournoi. Le pays attend 1300 vols quotidiens pendant la Coupe du Monde. Heureusement, le ministère de la Santé a annoncé que les tests COVID négatifs ne seraient plus exigés pour entrer dans le pays.

2,8 millions : c’est la population totale du Qatar. Il s’agit donc du plus petit pays à n’avoir jamais accueilli la Coupe du Monde de football. C’est aussi la deuxième fois que la Coupe du Monde se tient en Asie, après le Japon et la Corée du Sud en 2002.

11,57 milliards : la taille du Qatar en mètres carrés. En comparaison, la France fait 551 695 km2.

30 000 : c’est le nombre total de chambres d’hôtel qu’avait le Qatar en mars 2022. L’émirat prévoyait d’étendre sa capacité à 130 000 avant le début du tournoi, dont 9000 lits dans les villages de fans, 60 000 chambres d’appartement, 50 000 chambres d’hôtel et 4000 chambres sur les deux bateaux de croisière.

160 : Le nombre ahurissant de vols organisés chaque jour par le Qatar depuis les pays voisins, tels que l’Oman, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Pour cause, les visiteurs qui n’ont pas trouvé de logement sur place devront séjourner dans ces pays et prendre l’avion pour aller voir chaque match…

29 jours : cette Coupe du Monde est la plus courte depuis celle d’Argentine en 1978. C’est la raison pour laquelle quatre matchs de poule se déroulent chaque jour à 11h00, 14h00, 17h00 et 20h00. Il n’y a pas non de pause entre les matchs de poule et les éliminatoires.

28 degrés : la température moyenne du Qatar au mois de novembre. Il faut attendre décembre pour qu’elle tombe à 23 degrés. Si le tournoi s’était tenu en juillet, comme d’habitude, la température moyenne aurait été de 41 degrés. Autant dire que les joueurs auraient transpiré…

14€ : le prix d’une demi-pinte de bière à la Coupe du Monde du Qatar, un record absolu. La vente d’alcool est habituellement interdite dans ce pays, sauf dans quelques hôtels et restaurants disposant d’une licence spéciale. Pour l’occasion, seuls quelques stands dans les fans zones et aux abords des stades peuvent vendre des bières à un prix exorbitant. Boire dans un lieu public hors de ces zones peut résulter sur une peine de six mois de prison et une amende de plus de 500€.

6500 : le nombre d’ouvriers décédés sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, selon The Guardian. Il s’agirait de travailleurs migrants provenant d’Inde, du Pakistan, du Nepal, du Bengladesh ou du Sir Lanka. Une statistique particulièrement funeste, qui remet en question le choix de ce pays en tant qu’hôte de l’événement…

Le choc des continents

209 : c’est le nombre de pays membres de la FIFA

32 : le nombre de pays en lice pour la Coupe du Monde 2022. En 2026, le tournoi prendra place aux États-Unis, au Mexique et au Canada et s’étendra à 48 pays soit un total record de 80 matchs.

13 : le nombre de nations européennes participant à la Coupe du Monde : Allemagne, Danemark, Belgique, France, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Pays de Galle. C’est plus que n’importe quel autre continent. En revanche, la Russie qui accueillait l’événement en 2018 a été bannie suite à l’invasion de l’Ukraine. Et pour la deuxième Coupe du Monde consécutive, l’Italie n’a pas réussi à se qualifier alors qu’elle a gagné quatre fois ce tournoi et a remporté l’Euro 2020.

1260 millions € : c’est la valeur totale de l’équipe d’Angleterre : la plus chère du tournoi. L’Équipe de France arrive juste derrière, à 1080 millions d’euros. Le joueur le plus cher de la Coupe du Monde est bien notre Kylian Mbappe national, à 160 millions d’euros. À elle seule, l’Europe représente deux tiers de la valeur totale des équipes en lice.

8 : seuls huit pays ont gagné la Coupe du Monde : Brésil, Allemagne, Italie, Argentine, France, Uruguay, Espagne et Angleterre. Le Mexique s’est qualifié à 16 Coupes du Monde, mais n’a jamais gagné.

5 : le nombre de Coupes du Monde remportées par le Brésil. C’est plus qu’aucune autre nation, et le Brésil est aussi le seul pays à avoir participé à chaque édition depuis le début. Ce pays détient aussi le record de 11 qualifications en demi-finale. Juste derrière, on retrouve l’Italie et l’Allemagne avec 4 trophées chacune.

17 : le nombre de joueurs du Bayern Munich dans cette Coupe du Monde, réparties entre huit équipes. Aucun autre club n’a jamais eu autant de joueurs en lice dans ce grand tournoi. En comparaison, Manchester United avait 16 joueurs en 2018 à l’instar du Seoul Army Club de Corée du Sud en 1954.

31 : c’était le nombre de matchs sans défaite cumulés par l’Argentine… avant leur premier match de poule lors de cette Coupe du Monde. L’équipe nationale du légendaire Lionel Messi a perdu 1 à 2 contre l’Arabie Saoudite, entraînée par le Français Hervé Renard.

20 : c’est le nombre total de joueurs ayant gagné 2 Coupes du Monde. Si l’Équipe de France parvient à défendre son titre, les Bleus rejoindront ce club très fermé.

13 : le nombre de buts marqué par le joueur français Just Fontaine pendant la Coupe du Monde de 1958. Ce record sera-t-il battu cette année ? Le joueur ayant marqué le plus de buts en Coupe du Monde est l’Allemand Miroslav Klose, avec 16 buts entre 2002 et 2014.

44 millions $ : c’est la somme que recevra l’équipe qui remportera la Coupe du Monde.

Sous le regard du monde entier

5 milliards : le nombre de spectateurs estimé par la FIFA pour cette coupe du monde. En comparaison, la Coupe du Monde 2018 avait été visionnée par 3,5 millions de spectateurs dans le monde. Il s’agit de l’événement sportif le plus regardé et suivi dans le monde entier.

1 milliard $ : c’est la somme déboursée par Fox Sports et Telemundo pour diffuser la Coupe du Monde 2018 et 2022. Fox a payé environ 425 millions de dollars, et Telemundo 600 millions de dollars. Ce contrat inclut aussi la Coupe du Monde féminine de 2019 et 2023, et d’autres tournois FIFA mondiaux. On ignore le montant dépensé pour les droits de diffusion en France, mais TF1 avait payé 130 millions d’euros en 2014.