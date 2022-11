Coupe du Monde streaming : comment regarder Qatar 2022 gratuit avec un VPN ?

Pas besoin de payer pour voir tous les matchs de football la Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar ! Découvrez comment suivre la compétition gratuitement avec un VPN, et la liste des chaînes étrangères diffusant les rencontres !

La Coupe du Monde 2022 a commencé au Qatar ! Toutefois, et malheureusement, voir tous les matchs de la compétition peut vite tourner au casse-tête.

Les droits de diffusion de la Fifa World Cup sont partagés entre de nombreuses chaînes différentes en fonction des pays, et le spectateur lambda est supposé alterner entre les plateformes payantes s’il souhaite voir tous les matchs en live.

Si toutefois vous voulez profiter de l’événement sans avoir à chercher la bonne chaîne pour chaque match, il existe des solutions très simples. À travers ce dossier, découvrez comment regarder tous les matchs de la Coupe du Monde gratuitement et en direct !

Quelles chaînes gratuites diffusent les matchs ?

En France, c’est le groupe beIN Sports qui diffuse tous les matchs de Qatar 2022 sur ses chaînes payantes. Ce groupe a emporté l’appel d’offres de la FIFA. Il faut donc payer 15 euros par mois pour s’abonner à la plateforme.

Seuls quelques matchs importants, comme le match d’ouverture et la finale, sont diffusés en clair sur les chaînes gratuites. Les matchs de l’équipe de France seront également retransmis en clair sur les chaînes du groupe TF1. En effet, une loi impose la diffusion gratuite des événements sportifs d’importance majeure pour les équipes nationales.

Pour l’instant, la France jouera contre l’Australie le 22 novembre, contre le Danemark le 26 novembre, et contre la Tunisie le 30 novembre. Ces matchs seront diffusés sur TF1 et sur son service de streaming MyTF1, mais toutes les autres rencontres de la compétition seront exclusivement réservés à beIN Sports.

Toutefois, la situation est loin d’être la même dans le reste du monde ! De nombreux pays diffusent tous les matchs gratuitement à la télévision, au nom de l’amour du football et de ce tournoi de légende.

Voici une liste des chaînes sur lesquelles la Coupe du Monde est diffusée gratuitement, avec les liens pour accéder directement à leur lecteur en ligne :

Comment accéder aux chaînes gratuites étrangères avec un VPN ?

C’est bien beau pour ces pays étrangers, mais ça n’avance pas les Français. En effet, l’accès aux chaînes étrangères diffusant la Coupe du Monde gratuitement est « géobloqué » : seuls les habitants du pays peuvent y accéder !

Toutefois, avant de quitter cette page dans la frustration, sachez qu’il est possible d’accéder à ces chaînes gratuites sans déménager. Pour y parvenir, il vous suffit d’utiliser un VPN.

Cet outil vous permettra de simuler informatiquement votre présence dans un pays étranger, et donc de vous connecter à sa chaîne gratuite comme n’importe quel citoyen !

Ces logiciels sont très simples d’utilisation, puisqu’un seul clic suffit pour se connecter à un serveur de n’importe quel pays du monde sur PC ou téléphone. Consultez notre comparatif des meilleurs VPN à cette adresse pour vous aider à choisir.

Parmi les différents fournisseurs VPN, nous vous recommandons notamment NordVPN. Cette entreprise gère un vaste parc de serveurs tout autour du monde, et vous permet donc de vous simuler votre présence dans n’importe quel pays.

De plus, ce logiciel est actuellement en promotion jusqu’à -68% pour le Black Friday. Quand bien même vous changez d’avis, la période d’essai gratuite de 30 jours est suffisante pour vous permettre de suivre la Coupe du Monde jusqu’à la finale le 18 décembre 2022 ! Pas d’hésitation à avoir !

Par la suite, en fonction du pays étranger choisi, vous aurez peut-être besoin d’un traducteur pour comprendre comment créer un compte et accéder au lecteur en direct de la chaîne. Si l’inscription est obligatoire, pensez à indiquer un code postal et un numéro de téléphone local.

Comment suivre la Coupe du Monde gratuitement, étape par étape

Pour suivre la Coupe du Monde 2022 en streaming gratuitement, suivez ces différentes étapes depuis votre smartphone, votre PC ou même votre smart TV :

Choisissez un fournisseur de VPN doté de serveurs en Europe comme NordVPN

Connectez-vous à un serveur du pays de votre choix

Rendez-vous sur le site web de la chaîne étrangère diffusant le match

Créez un compte si besoin

Lancez la diffusion du match

Quelle chaîne gratuite diffuse quel match ?

Pour vous simplifier la tâche, voici une liste des matchs les plus attendus. À chaque fois, nous vous proposons un lien permettant d’accéder directement à la chaîne étrangère diffusant le match gratuitement.

Il vous suffit donc de garder cette page en favori, d’activer votre VPN et de cliquer sur le lien. Il ne reste plus qu’à se poser dans le canapé, et à profiter du spectacle ! Et n’hésitez pas à consulter notre dossier sur les pronostics de l’IA pour préparer vos paris…

Les services de streaming payants

Vous n’avez peut-être pas envie d’installer un VPN pour suivre la Coupe du Monde 2022 sur les chaînes gratuites étrangères. Même si cette option est simple et accessible, c’est votre choix et nous le respectons.

En guise d’alternative, vous pouvez opter pour les services de streaming payants. En comparaison avec la télévision, ces services présentent plusieurs avantages comme un nombre de pubs réduit, la rediffusion à volonté et l’accessibilité depuis n’importe quel appareil.

Tout d’abord, beIN Sports CONNECT est l’application officielle du groupe beIN Sports qui détient les droits de diffusion de la Coupe du Monde 2022. Cette appli est disponible sur ordinateur, tablette, téléphone ou même console de jeux vidéo. Pour 15€ par mois sans engagement, vous pourrez voir les 64 matchs du tournoi.

Rappelons que TF1 détient les droits de diffusion pour 16 matchs de groupe, les deux demi-finales, la petite finale et la finale. Vous pouvez suivre ces matchs sur les chaînes gratuites TF1 et TMC, mais aussi sur le site officiel tf1.fr et l’application My TF1 pour mobile ou Smart TV. Les matchs sont diffusés gratuitement, mais vous pouvez aussi choisir la version payante My TF1 MAX pour 2,99€ par mois sans engagement. Vous éviterez ainsi les coupures publicitaires, et profiterez d’une définition Full HD et d’un replay jusqu’à 30 jours au lieu de 7.

En outre, grâce à un partenariat avec beIN Sports, le groupe Canal + propose aussi les matchs de la Coupe du Monde en direct. Rappelons en effet que Canal + est l’un des principaux diffuseurs des chaînes beIN Sports dans le monde. En vous abonnant pour 25,99€ par mois, vous pourrez donc voir et revoir les matchs sur le service de streaming MyCanal pour smartphone, tablette, ordinateur, Smart TV ou console.

Enfin, la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) a récemment lancé son propre service de streaming : FIFA +. Ce service disponible sur le web ou sous forme d’application donne accès à plus de 40 000 matchs, et permet de regarder la Coupe du Monde Qatar 2022. Cette appli est disponible sur Google Play Store et Apple App Store.