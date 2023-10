Formation Bard : un incontournable pour exceller dans le domaine de l’IA

Plusieurs métiers s’ouvrent aux jeunes avec l’évolution de la haute technologie. Une formation Google Bard est une des branches les plus prisées actuellement.

ChatGPT reste le leader des intelligences artificielles génératives. Cependant, les géants de la high-tech tentent de la concurrencer avec plusieurs innovations. Google lance alors Bard, une IA qui vise à se hisser sur les hauts du podium. Cet outil adopte les mêmes fonctionnalités des IA génératives, et se concentre aussi sur des tâches spécifiques. Une formation Bard est ainsi primordiale pour maîtriser cet outil à la perfection.

Google Bard : qu’est-ce que c’est ?

Lancé en 2023, Google Bard veut saisir sa place parmi les intelligences génératives les plus performantes du moment. Cet outil prend ChatGPT comme concurrent direct.

Cependant, Bard se focalise sur différentes tâches spécifiques, destinées aux professionnelles. Par exemple, cette IA pourra générer des codes informatiques en quelques secondes. Il peut aussi lire des lire des codes plus ou moins complexes afin de faciliter les travaux des développeurs. Et les fonctionnalités de création de contenu sont toujours disponibles.

Plusieurs entreprises proposent ainsi une formation Bard pour améliorer l’initiation des employés. Mais les particuliers peuvent aussi se lancer sur cette voie.

Pourquoi se focaliser sur Google Bard ?

Bard est destiné à tous les utilisateurs dans le besoin. Effectivement, cette IA peut faciliter plusieurs tâches. Des informaticiens, aux community managers, Bard pourra développer la productivité de ces professionnels.

Toutefois, il faut passer une formation Bard pour exploiter toutes les fonctionnalités disponibles. Et l’intelligence artificielle reste un outil, et un spécialiste en la matière est de mise pour la manipuler.

Formation Bard : est-ce disponible en France ?

Bard gagne déjà du terrain aux États-Unis. C’est même devenu un outil de référence comme ChatGPT. Ce dernier reste toujours le premier sur la liste. Toutefois, l’accessibilité est assez difficile en Europe et en France.

Mais il est possible de suivre une formation Bard sur le territoire français. Plusieurs établissements se focalisent davantage sur ce point, en vue de l’évolution de l’IA. Les intéressés auront alors différentes options pour s’instruire dans le domaine. Les formations en ligne sont les plus nombreuses, avec des tests pratiques pour évaluer ses compétences. Certaines institutions proposent aussi des cours en présentiel afin d’instaurer des échanges entre le formateur et l’intéressé.

Aux termes de la formation Bard, l’apprenant aura une certification professionnelle. Il peut désormais postuler pour un poste adéquat. Et les problèmes d’accès ne sont pas des obstacles majeurs. En effet, l’utilisateur pourra employer un VPN fiable pour changer la localisation de l’ordinateur. Il est recommandé de choisir une adresse IP américaine pour exploiter toutes les fonctionnalités de Bard.

Les essentiels d’une formation Bard ?

Les apprenants ne se focalisent pas seulement sur l’usage de Bard, mais aussi sur les associations possibles avec les autres IA. L’objectif est de trouver une combinaison parfaite entre les outils à disposition.

Une formation Bard commence par l’initiation à l’utilisation de cette IA. L’apprenant se concentra alors sur les bases avant de se lancer. Et comme Bard veut concurrencer ChatGPT, certains formateurs utilisent cette IA comme référence. Il y aurait alors une comparaison des deux IA sur tous les plans. Interface, fonctionnalités, performances, utilités, etc.

Et pour avoir le meilleur rendu possible, une formation Bard doit se focaliser sur la rédaction d’un prompt. C’est un texte court, mentionnant les requêtes de l’utilisateur. C’est ici que l’intelligence humaine intervient. En effet, il faut les bons mots clés pour avoir des résultats adaptés aux attentes. Les formateurs enseignent alors les incontournables dans un prompt.

Ce sont les essentiels d’une formation Bard. Toutefois, il existe des points spécifiques adaptés à chaque profil. Comme quoi, l’utilisation d’une IA est désormais à la portée de tous.

Les formations les plus complètes proposent même des initiations aux outils similaires à Bard. L’intéressé aura la chance d’apprendre les bases de ChatGPT, Stable Diffusion, Dall-E, et Midjourney. Ces outils génératifs peuvent créer des contenus à l’instar des textes et des images. Mais ils ont leurs fonctionnalités respectives que l’intéressé doit connaître au fil de sa formation.

Des formations adaptées à chaque profil

Les entreprises sont les plus enclines à utiliser Bard. Toutefois, il existe plusieurs fonctionnalités destinées aux particuliers.

Les programmeurs peuvent alors exploiter la fonctionnalité de codage informatique. Avec de bons prompts, Bard pourra lire, expliquer, et même créer des codes précis. L’outil sera aussi capable de corriger les bugs sur un code existant. La langue Python est la référence pour cette utilité, mais les autres catégories ne sont pas exclues. Bard peut perfectionner les compétences des programmeurs, notamment JavaScript. En tout, Bard prend en charge plus de 20 langues informatiques différentes.

Par ailleurs, il existe des options pour les community managers. Effectivement, ces professionnels seront tenus de concevoir des images originales afin d’attirer l’attention des internautes. Bard sera alors associé à Midjourney pour atteindre cet objectif. L’outil de Google se focalise sur la création de prompt pour Midjourney. En outre, l’outil peut créer un texte à partir d’une simple image. Et l’écriture des publications originales est aussi une utilité phare de Bard.

Bard commence à prendre du terrain dans le secteur de la rédaction de contenu. La fonctionnalité d’analyse de texte est une aide considérable pour estimer l’originalité des articles. L’objectif est d’avoir un texte unique, optimisé, qui attire les internautes sur le site en question. Il sera aussi possible de générer des newsletters pour les clients.

Enfin, les particuliers peuvent se former à l’utilisation de de Bard. Par exemple, l’outil peut rédiger des lettres de motivation. Et comme toujours, il faut employer les bons prompts, en respectant les points importants. Cependant, une touche personnelle est nécessaire afin d’avoir un contenu unique.

Bard, un outil qui a un bel avenir devant lui

Une formation Bard serait peut-être la clé vers de nouveaux métiers de l’IA. Avec ses fonctionnalités diversifiées, l’intelligence artificielle de Google va révolutionner notre quotidien.

Mais Google doit être à la hauteur pour rester sur les devants de la scène. Avec ChatGPT et Bedrock comme concurrent, Bard doit se perfectionner. Cette tendance promet des mises à jour pour améliorer son utilisation. Mais il faudrait que l’outil gagne la majorité du marché.