Formation devops : quel cursus suivre ?

Le DevOps est en plein essor, en raison des nombreux avantages offerts par cette méthodologie de développement de logiciel. Découvrez quelle formation suivre pour acquérir toutes les compétences requises afin de devenir un professionnel hautement qualifié !

Les professionnels DevOps sont très recherchés dans le domaine de l’informatique. Leur expertise est essentielle pour accélérer la mise en production de nouveaux produits et services, grâce à la communication et la collaboration entre les équipes de développement et d’exploitation.

Cette forte demande permet aux spécialistes de profiter d’un haut salaire. En moyenne, en France, selon Glassdoor et Talent, un ingénieur DevOps gagne plus de 55 000 euros par an.

Toutefois, pour pouvoir exercer ce métier, il est nécessaire d’acquérir des compétences techniques en suivant une formation DevOps pour devenir développeur et administrateur de systèmes. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les différents types de cursus existants…

Quelles sont les compétences requises pour devenir DevOps ?

Le rôle de DevOps exige des qualifications en programmation, automatisation, intégration et déploiement continus, virtualisation, et orchestration de conteneurs. Avec l’essor du cloud computing, il est également important de maîtriser les plateformes comme AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud.

Toutefois, des compétences non techniques et « soft-skills » sont aussi indispensables. Ceci inclut un talent pour la communication, la collaboration, la résolution de problèmes et la pensée critique.

Les différents types de formations

Il existe une large variété de formations DevOps. D’abord, on retrouve de nombreux cours dédiés sur les plateformes d’apprentissage en ligne et autres MOOCs (Massive Open Online Courses).

Par ailleurs, il est aussi possible de suivre des formations en présentiel dans des écoles, des universités ou même des centres de formation professionnelle.

On distingue plusieurs catégories principales de cursus dédiés à cette discipline. Par exemple, les formations SAFe DevOps sont développées à partir de la méthodologie Scaled Agile Framework (SAFe), focalisée sur la mise à l’échelle des pratiques lean et agile pour de larges organisations distribuées.

Les notions abordées par ce type de formation sont l’optimisation et la cartographie des flux de valeur, les processus de release Agile, l’approche CALMR, le CI/CD ou encore le testing et la sécurité continus.

Les formations SAFe DevOps sont idéales pour devenir développeur, ingénieur, manager de release, Scrum Master ou directeur de produit.

Au contraire, les formations ICAgile (International Consortium of Agile) abordent le DevOps sans attachement à un framework spécifique.

Elles permettent d’acquérir des compétences généralistes permettant de passer de la méthode Waterfall à Agile et de maîtriser les pratiques DevOps comme le CI/CD et le testing continu.

Tout le parcours d’apprentissage ICAgile se compose de quatre certifications : Fondamentaux Agile, Fondations du DevOps, Implémentation du DevOps et Expert en DevOps.

Les professionnels de l’informatique peuvent aussi opter pour les nombreuses certifications DevOps existantes, permettant de valider leurs compétences et leur expertise.

Parmi les plus populaires, on compte les certifications proposées par AWS et Microsoft Azure, ou encore la DCA de Docker, la CKA de Kubernetes, et les certifications Puppet et Red Hat.

Comment choisir une formation DevOps ?

Pour bien choisir sa formation, le plus important est de bien définir ses objectifs. Il peut s’agir d’une reconversion en tant que professionnel DevOps, ou tout simplement d’enrichir son panel de compétences pour sa carrière actuelle.

D’autres critères tels que la disponibilité et le budget doivent aussi être pris en compte. Si vous exercez déjà une activité, mieux vaut choisir une formation continue dont les horaires s’adapteront à vos contraintes.

Au contraire, si vous avez du temps et que vous souhaitez vous former très rapidement, un BootCamp intensif en ligne peut être une solution optimale.

En outre, le choix doit prendre en compte le niveau d’expertise puisqu’il existe des cursus pour les débutants, et les intermédiaires et les professionnels confirmés.

DevOps et perspectives d’avenir

À mesure que les pratiques changent et que de nouvelles technologies apparaissent, le rôle de DevOps est appelé à évoluer au fil des prochaines années.

Outre le cloud computing, l’intelligence artificielle est de plus en plus importante. Par exemple, le MLOps mariant DevOps et Machine Learning est en plein essor.

Par conséquent, les professionnels doivent être prêts à suivre les tendances et à mettre à jour leurs compétences régulièrement en continuant à se former tout au long de leur carrière…