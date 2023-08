Les enjeux de la formation IA pour les collectivités territoriales

La formation IA pour les collectivités devient nécessaire au vu de l’impact de la technologie sur le travail. La mise en œuvre de la technologie ne s’improvise pas.

Le monde vit désormais dans une économie de la donnée. La puissance de calcul des machines est devenue accessible grâce au déploiement de nouveaux paramètres de fonctionnement et d’usage. La formation IA pour les collectivités permet ainsi une adaptation aux transformations de l’intelligence artificielle sur le travail.

Le monde de l’économie de la donnée

Le sujet de l’intelligence artificielle continue de susciter de vifs débats, tellement celui-ci est vaste, passionnant et plein d’espoirs. La technologie comporte également sa part d’ombre qui alimente certaines peurs. D’où la nécessité d’une formation IA pour dissiper celles-ci.

Au regard des innombrables possibilités et domaines d’application qu’elle porte, celle-ci mérite l’approfondissement des recherches dont elle fait l’objet. L’IA nourrit également beaucoup de fantaisie. Cela vaut la peine de bien la définir.

Par ailleurs, l’émergence de l’IA n’est pas un hasard. Elle est due à plusieurs facteurs, à commencer par la valorisation de la donnée et la puissance de calcul disponible.

La course entre les différents acteurs du numérique est lancée. Sans surprise, les géants américains de l’high-tech sont en tête. Pour n’en nommer que quelques-uns, Google et Amazon ont investi des milliards de dollars sur la donnée au fil des ans. Il existe aujourd’hui aux États-Unis des centaines de start-ups spécialisées dans ce domaine.

De nombreux pays, dont la France, tentent désormais de rattraper leur retard. Cela en accélérant le développement et l’investissement sur leurs territoires. Leur objectif est de maîtriser la donnée pour ensuite profiter de l’intelligence artificielle.

Comprendre ce qu’est réellement l’IA

Il est difficile de parvenir à une définition précise de ce qu’est l’intelligence artificielle. Néanmoins, il est possible de voir la technologie comme un ensemble des moyens pour que des ordinateurs ou des machines exécutent des tâches. Notons que la réalisation de ces actions nécessite normalement l’intelligence humaine.

D’une certaine manière, l’intelligence artificielle repose sur un vaste corpus informatique, mathématique, scientifique et biologique.

Les programmes informatiques issus de ces moyens possèdent les facultés pour exécuter des tâches généralement associées à la créativité, l’expertise pointue et l’intuition. Que ce soit la conduite de véhicule, les traitements de textes ou l’analyse des radiographies, les algorithmes effectuent désormais des actions censées être réservées à l’Homme.

Rappelons que l’intérêt de l’intégration de la technologie dans le travail n’est pas de remplacer l’Homme. Il s’agit plutôt de gagner en efficacité et en vitesse pour améliorer la productivité. Dans cette optique, nombreuses sont les tâches que l’IA fait mieux que l’Homme.

La base de l’efficacité de l’intelligence artificielle

Le concept d’apprentissage automatique est au cœur du fonctionnement de l’intelligence artificielle. C’est en partie la capacité d’un algorithme à apprendre la meilleure façon d’atteindre un ou plusieurs objectifs. Soulignons que lorsqu’une machine apprend, elle le fait grâce aux données ou à l’expérience.

Par exemple, le programme AlphaGo de DeepMind a appris le jeu de Go en utilisant les règles du jeu et en analysant les parties des joueurs. En outre, sa version AlphaGo Zero a maîtrisé le jeu à partir des règles du jeu et en jouant contre elle-même. En termes de performances, la version Zero est meilleure que le programme AlphaGo originel.

Ainsi, sur la base d’algorithmes entraînés, l’IA peut reconnaître des objets ou des personnes. La machine peut également générer du texte à partir de simples paragraphes ou de transcrire une conversation orale. D’autre part, l’intelligence est capable d’intervenir dans un processus de décision. Pour cela, elle s’appuient sur des données qu’elle évalue afin d’en déduire une action.

Quelles applications concrètes de l’IA pour les collectivités ?

Malgré des débuts timides, les cas d’applications de l’IA émergent depuis quelques mois. En revanche, il faut souligner que les attentes ne sont pas les mêmes dans le public et dans le privé. Dans le secteur privé, la recherche d’efficacité et d’optimisation dans les processus métiers est beaucoup plus accentuée.

L’implémentation de l’intelligence artificielle pour les collectivités territoriales impacte différents domaines de compétences. Néanmoins, les principaux sont la mobilité, la prévention des risques et l’environnement. Par ailleurs, les possibilités d’application sont multiples grâce entre autres à des moyens comme le tracking d’activité sur la voie publique ou la reconnaissance d’images.

D’autres domaines pourraient également bénéficier de l’IA. Ce sont notamment la relation civique, la formation et l’éducation. Il y a ensuite la santé, la planification et l’urbanisme.

La plupart du temps, les solutions développées à l’aide de l’IA se positionnent comme des outils d’aide à la décision. Ces derniers se basent sur une collecte de données régulière, voire en temps réel si nécessaire. En tant que tel, ces outils améliorent les services rendus aux citoyens et font économiser de l’argent aux collectivités locales.

Ce qui bloque les collectivités à s’approprier l’intelligence artificielle

Sans surprise, les collectivités territoriales sont encore confrontées à de nombreux obstacles quant à l’utilisation de l’IA.

Le blocage technique

L’implémentation de l’IA peut nécessiter des ressources informatiques avancées. Cela implique la mise en place de systèmes d’information et des données structurées. Un travail interne – pris en charge par la Direction des systèmes d’information (DSI) ou accompagné par une plateforme de mutualisation – doit se faire avant tout.

Des compétences limitées

Parce que l’IA est encore une technologie émergente, l’impératif est de sensibiliser les élus et leurs équipes. Ce travail a pour objectif de limiter les risques de rejet en interne. D’autre part, les collectivités peuvent envisager des recrutements spécialisés dans ce sens.

Investissements dans des solutions adaptées

Désormais, un grand nombre d’acteurs privés proposent des solutions “sur étagère”, c’est-à-dire des moyens dont le déploiement s’effectue facilement et rapidement. La plateforme Delibia est un exemple de ses solutions sur étagère. Notons également que les solutions personnalisées nécessitent parfois des investissements significatifs.

La transition vers l’intelligence artificielle pousse à aller au-delà des investissements informatiques traditionnels. Les collectivités doivent ainsi miser sur les écosystèmes d’innovation.

Un encadrement approprié

Les applications de l’intelligence artificielle nécessitent une vision globale en interne. Par ailleurs, l’administration territoriale doit changer son approche des métiers traditionnels. Les start-ups spécialistes de la technologie peuvent offrir un accompagnement adéquat pour le déploiement de l’IA dans les collectivités.

Une nouvelle gestion des compétences pour les collectivités

La transformation numérique des territoires n’est pas uniquement à la charge des collectivités. Les protagonistes du marché de l’intelligence artificielle ont également leurs responsabilités. Leur principale mission consiste à orienter les administrations publiques vers une nouvelle gestion. Cela comporte trois grands axes.

Anticipation des impacts de l’intelligence artificielle sur le travail

La transformation numérique requiert en premier lieu l’identification des tâches pouvant être automatisées grâce à l’IA. De ce fait, il faut un chantier prospectif pour déterminer ces fonctions.

Le lancement de cette prospection s’effectue selon les critères suivants : la complexité de la tâche, les potentielles erreurs tolérables de la technologie et le niveau d’interdépendance des différentes fonctions. Les collectivités ont ensuite besoin de soutien pour déterminer les futurs besoins en compétences. Cela est indispensable pour évaluer les candidats.

Assurer la formation IA pour les collectivités

Il faut mettre en œuvre un écosystème favorable à l’émergence de talents pour développer l’intelligence artificielle. Les stratégies doivent également encourager le développement des compétences en informatique. Sans cela, le déploiement des structures basées sur de l’IA ne serait possible.

Dans le même temps, la formation doit conscientiser les acteurs de l’administration publique sur les enjeux de l’application des outils IA. Ceux-ci sont principalement d’ordre technique, juridique, économique ou éthique.

Protection des métiers à risque face à l’emploi de l’IA

Le rapidité du déploiement de l’intelligence artificielle rend difficile l’évaluation des impacts de la technologie sur le travail. De ce fait, la protection des individus, dont les emplois pourraient disparaître, doit devenir un préalable. La formation des agents par blocs de compétences est une piste intéressante.

La formation IA permet au secteur privé de se doter des moyens pour améliorer ses outils de travail. Nous avons récemment consacré un dossier sur la portée de la maîtrise des GPT pour les entreprises et les particuliers.

Cela peut également se passer de la même manière pour les collectivités territoriales. En revanche, le but ne sera pas la recherche du profit financier. Mais plutôt la réalisation des objectifs suivants :

L’amélioration de la qualité des services publics

Le renforcement de la sécurité informatique

Le déploiement de la vidéoprotection urbaine

L’amélioration de l’attractivité du territoire

La transition écologique et la transformation climatique

La formation IA à destination des collectivités ne se résume donc pas à l’apprentissage des plateformes populaires comme ChatGPT ou Midjourney. Elle se doit de proposer un contenu plus fourni ou un programme mieux élaboré. En tant que formation professionnelle digne de ce nom, l’initiation doit également inclure des ateliers. Découvrez ici le programme typique pour ce type de formation.

D’autre part, les collectivités locales peuvent opter pour une solution sur étagère pour leur transformation numérique. Dans ce cas de figure, le fournisseur peut offrir une formation à l’administration publique cliente. Cela est notamment le cas de la plateforme Delibia avec son service d’accompagnement.

Néanmoins, cette alternative comporte une limite. En effet, l’accompagnement ou la formation incluse dans les prestations du fournisseur ne concerne que sa solution. Cela est notamment le cas de Delibia.