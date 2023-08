Cet incroyable fossile montre un combat épique entre un dino et un mammifère

Les dinosaures ont longtemps été considérés comme les rois incontestés de la préhistoire. Cependant, un fossile extraordinaire découvert en Chine bouscule cette perception.

Un fossile unique en son genre a été découvert en Chine, capturant un combat épique vieux de 125 millions d’années entre un dinosaure et un mammifère. Il remet en question nos conceptions de la chaîne alimentaire préhistorique.

Une découverte qui défie nos conceptions

Les dinosaures étaient redoutés, mais ce fossile incroyable suggère une autre histoire. Il montre un petit mammifère, Repenomamus Robustus, attaquant un Psittacosaurus lujiatunensis, un dinosaure bien plus grand.

Trouvé en 2012, le fossile provient de la formation Yixian du Crétacé inférieur en Chine. Ce moment de combat a été parfaitement conservé, figé dans la boue volcanique chaude qui les a enveloppés.

L’étude du fossile et ses répercussions

Une étude récente dans Scientific Reports analyse le fossile. Elle suggère que de tels combats entre petits mammifères et grands dinosaures pourraient être plus fréquents que ce que nous pensions. En fait, un autre fossile de Repenomamus Robustus contient des restes de Psittacosaurus dans son estomac. Par conséquent, ce n’est pas un événement isolé, mais plutôt une indication que ces combats étaient plus courants.

Alors, quelles sont les implications ? Les auteurs de l’étude croient que cette découverte est authentique, en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, il n’y a pas de marques de morsure sur le squelette du dinosaure. Deuxièmement, la position du mammifère au-dessus du dinosaure indique une attaque et non une simple récupération de carcasse. Les détails du fossile montrent le mammifère en train de saisir la mâchoire et la patte du dinosaure. Cela suggère une attaque en cours, et non une mise en scène.

Il y a eu des cas de faux fossiles par le passé. Néanmoins, les auteurs de l’étude pensent que ce fossile est authentique. La manière dont les deux créatures se sont liées dans ce combat final ajoute à sa crédibilité.

Ce fossile incroyable change non seulement notre perception des relations entre prédateurs et proies à cette période, mais il souligne aussi la complexité de ces interactions. Ce n’est pas simplement un témoin du passé, c’est un enseignement pour l’avenir de la paléontologie.