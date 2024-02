Freebox Ultra : Comment profiter de la migration gratuite ?

Vous pouvez migrer vers la nouvelle Freebox Ultra sans payer de frais. Mais pour cela, il vous faudra remplir ce critère, et vous avez peu de chances d’y répondre.

Les nouveaux abonnés comme les clients de longue date doivent payer la migration vers la Freebox Ultra. Free facture 49 euros la transition vers sa nouvelle box Internet. Toutefois, tous les abonnés ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, dans certaines circonstances spécifiques, l’opérateur peut exempter de frais de migration.

Le 30 janvier dernier, c’était la grande présentation de la Freebox Ultra. Free a vu les choses en grand pour sa nouvelle box Internet dans l’espoir d’attirer de nouveaux clients.

Il faut savoir que la Freebox Ultra est la première box sur le marché compatible avec le Wi-Fi 7. L’opérateur promet des performances de connexion exceptionnelles avec l’adoption de cette nouvelle norme. Parmi celles-ci, des débits ascendants et descendants pouvant culminer à 8 Gbits/s, notamment jusqu’à 6 Gbits/s en sans fil.

Offre de divertissement très riche avec la Freebox Ultra

Pour maximiser l’utilisation de ces vitesses de connexion élevées, une offre de divertissement complète accompagne la nouvelle box. Outre les 280 chaînes de télévision, Free propose plusieurs choix de plateformes de streaming. Ces dernières incluent évidemment Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Universal+.

D’autre part, les abonnés auront également la possibilité de regarder Canal+ en direct. Une nouveauté qui, sûrement, va beaucoup leur plaire. Cette offre attrayante sera disponible à 49,99 euros mensuels la première année. Budget serré ? Il y a également l’offre Essentiel qui coûte 10 euros de moins et sans la plupart des plateformes de streaming.

Trois mois de patience tout au plus

Rappelons que la Freebox Ultra est officiellement disponible depuis fin janvier. Cependant, les livraisons pour les premiers clients n’ont commencé que récemment. Free a d’ores et déjà annoncé des délais pouvant aller jusqu’à trois mois. Les plus pressés vont peut-être devoir prendre leur mal en patience.

D’autre part, si cette nouvelle box vous intéresse, vous devrez nécessairement débourser de l’argent. En effet, l’opérateur impose un frais de migration de 49 euros. Malheureusement, personne n’est exempté. Les nouveaux clients ne peuvent pas espérer une offre promotionnelle sans frais de migration. Mais c’est une autre affaire pour certains clients de longue date.

Aucun frais de migration pour ces vétérans

Oui, Free fait des exceptions pour le coût de migration vers la Freebox Ultra. En effet, certains profils peuvent être dispensés du paiement de la transition. Cela concerne notamment les abonnés aux offres ADSL les plus anciennes, comme la Freebox Crystal et la Freebox One. Attention, il y a également le critère d’éligibilité à la fibre optique.

Si vous profitez encore d’une offre Freebox Crystal ou Freebox One, et que vous êtes désormais éligible à la fibre optique, vous pouvez passer à la Freebox Ultra sans payer la transition. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans votre espace Abonné. Vous avez ensuite à sélectionner Échanger ma Freebox, puis Freebox Ultra.

