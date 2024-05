Fuite des cerveaux et dettes abyssales : Stability AI, un empire qui s’effrite

Pionnière de l'IA générative avec Stable Diffusion, Stability AI semblait promise à un brillant avenir. Mais la start-up fait aujourd'hui face à une avalanche de problèmes qui pourrait bien précipiter sa chute.

Stability AI, autrefois pionnière de l'IA générative, fait face à de sérieuses turbulences qui menacent son avenir. Malgré un début fracassant avec le populaire générateur d'images Stable Diffusion, l'entreprise semble désormais emprunter une pente descendante.

Perte de cerveaux

La société a essuyé un véritable brain drain ces derniers mois. Trois des cinq chercheurs à l'origine de la technologie de Stable Diffusion ont quitté le navire, une lourde perte pour l'entreprise qui reposait en grande partie sur leur travail pionnier dans des universités allemandes.

Cette hémorragie de talents n'est que la partie émergée de l'iceberg. En 2022 déjà, six cadres supérieurs, dont le chef des opérations et le directeur de la recherche, avaient plié bagage. Un sérieux revers pour Stability AI, qui faisait alors figure de leader dans la course à l'IA générative.

Finances en déroute

Aux problèmes de ressources humaines s'ajoutent désormais de criantes difficultés financières. Selon des informations récentes, l'entreprise n'aurait engrangé qu'environ 5 millions de dollars de revenus au premier trimestre 2024, pour plus de 30 millions de pertes.

La situation est d'autant plus alarmante que Stability AI accumulerait près de 100 millions de dettes auprès de ses fournisseurs de cloud computing. Un gouffre financier qui a précipité le départ du fondateur Emad Mostaque de la direction de l'entreprise.

Remède radical : la vente ?

Face à cette crise aux multiples fronts, Stability AI envisagerait désormais une solution radicale : sa propre vente. D'après les informations de The Information, des discussions auraient été engagées ces dernières semaines avec un repreneur potentiel.

Une décision aux airs de dernier recours pour tenter d'éponger les dettes et de relancer la dynamique d'une entreprise qui, il y a peu, donnait le ton dans la révolution de l'IA générative. Une renaissance est-elle encore possible, ou ce coup dur marquera-t-il la chute de l'un des poids lourds du secteur ?

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.