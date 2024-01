Gamestop : le géant du JV abandonne les NFT, le Web3 et toutes ces inepties

Les jetons non fongibles ont connu une hype phénoménale, et une chute vertigineuse. Cette tendance a poussé Gamestop à mettre un terme à l’utilisation des NFT sur son site. La majorité des utilisateurs se méfient désormais de ces cryptomonnaies. Effectivement, cette histoire n’est pas une première dans le secteur.

Gamestop va fermer son marché de NFT. Pourtant, cette décision n’est pas vraiment une surprise. En effet, la valeur de ces cryptomonnaies ne cesse de décroître depuis quelques mois. À partir du 2 février 2024, il n’est plus possible de créer, ou d’échanger des NFT sur Gamestop. Une histoire brève, qui en dit long sur la valeur spéculative des cryptomonnaies.

Le dénouement d’une longue histoire

Revenons à l’origine de cette folle aventure. Gamestop avait déjà l’intention de se lancer dans les NFT en 2021. Mais cette stratégie a rencontré quelques difficultés. Tout s’est arrangé en janvier 2022. L’entreprise a alors engagé 20 spécialistes pour superviser les NFT dans le monde du gaming. Un mois plus tard, Gamestop s’est associé avec Immutable X. Cette dernière a investi plus de 100 millions de dollars en jetons IMX dans le projet.

Mais en juillet 2022, Gamestop a licencié quelques employés, tout en lançant sa marketplace NFT. Cette situation a précipité la chute des NFT sur la plateforme.

Gamestop et NFT : la fin d’une aventure prometteuse

Gamestop s’est alors lancé sur le marché des NFT en juillet 2022. À ce moment, ces cryptomonnaies connaissaient déjà une légère dévalorisation. Mais cette situation n’a pas empêché l’une des références du gaming à s’aventurer dans le milieu. L’entreprise a mis 53000 NFT, ainsi que 200 collections à la disposition des utilisateurs. Mais quelques mois après le lancement, Gamestop met fin à cette opportunité.

« Gamestop a décidé de mettre fin à notre marché NFT en raison de l’incertitude réglementaire persistante de l’espace crypto. À compter du 2 février 2024, les clients ne pourront plus acheter, vendre, ou créer des NFT. Vos NFT sont sur la blockchain et resteront accessibles et vendables via d’autres plateformes » ce message illustre la fin des NFT sur Gamestop.

Cette « incertitude réglementaire » est alors la principale raison de cette décision. À noter que l’entreprise a déjà perdu plus de 95 millions de dollars en l’espace de 3 mois. Selon certains spécialistes, cette situation aurait motivé l’approche de Gamestop.

Le PDG de Gamestop s’est aussi exprimé sur le sujet : « Bien que nous continuons à croire qu’il existe un potentiel à long terme pour les actifs numériques dans le monde du jeu, nous n’avons pas risqué et ne risqueront pas de capital significatif pour les actionnaires dans cet espace » Matt Furlong, PDG de Gamestop.

Comme quoi, l’entreprise avait l’intention de protéger les fonds des investisseurs avec cette décision.

Tout n’est pas perdu

Certes, Gamestop a mis fin à sa marketplace de NFT. Toutefois, les propriétaires peuvent encore réinvestir leurs gains. Ils devront alors passer par d’autres plateformes pour arriver à cet objectif. Mais les transactions seront délicates, à cause de la dévalorisation des NFT.