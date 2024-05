La quête pour préserver l’héritage numérique des défunts

Une étude de NordPass révèle la complexité de fermer les comptes en ligne des personnes décédées. Seulement 36% des plateformes numériques offrent des informations claires sur le processus. Dans ce contexte, les proches peuvent nécessiter plus de 20 documents différents pour fermer les comptes numériques d'un défunt. Ceci rend le processus non seulement décourageant mais aussi extrêmement fastidieux.

Peu de plateformes effacent les comptes inactifs

Seul un quart des services numériques suppriment automatiquement les comptes inactifs, souvent après deux ans. Ce qui laisse des données personnelles potentiellement exposées pendant une période prolongée. Avec 73% des plateformes proposant des abonnements payants, il est crucial de clôturer les comptes bancaires en premier pour stopper les prélèvements automatiques.

« Avec le vieillissement des générations Internet, la question de l'héritage numérique devient de plus en plus pertinente. Nous faisons nos adieux à des personnes dont la trace numérique est omniprésente. Notre nouvelle étude démontre qu'il est malheureusement presque impossible de protéger complètement la vie privée des défunts en ligne s'ils n'avaient pas eux-mêmes de bonnes habitudes numériques », déclare Tomas Smalakys, directeur technique de NordPass.

Gérer les comptes de défunts : une tâche Hercule

La manière dont on gère les compte d'un défunts varie significativement parmi les plateformes. Beaucoup n'offrent pas d'informations spécifiques, et même quand elles le font, les démarches sont souvent complexes et frustrantes pour les familles.

« Vous pouvez être extrêmement proche de quelqu'un et ne pas être au courant de toutes les adresses e-mail qu'une personne possède. Nous ne demandons jamais à quelqu'un son numéro de compte ou le nom – ‘Josh' ou ‘Joshua' – que notre ami a utilisé pour s'inscrire sur telle ou telle plateforme. Lorsque nous perdons quelqu'un, l'absence de l'un de ces petits détails complique tout le processus », explique M. Smalakys.

La problématique de la découverte des comptes

Si une personne n'avait pas de bonnes habitudes de gestion de ses mots de passe, ses proches pourraient ne pas savoir combien de comptes elle possédait. De ce fait, cela rend la suppression complète de la présence numérique presque impossible. Les comptes inutilisés sont des cibles pour les cybercriminels et les anciens mots de passe deviennent obsolètes.

Conseils pour faciliter la gestion des comptes de vos proches

Pour rendre ce processus un peu moins ardu, voici quelques conseils pratiques :

Clôturer les comptes financiers en premier . Pour éviter les pertes monétaires ou une procédure de remboursement compliquée, contactez les banques et autres services de paiement dès que possible.

. Pour éviter les pertes monétaires ou une procédure de remboursement compliquée, contactez les banques et autres services de paiement dès que possible. Contacter l'opérateur téléphonique . Beaucoup de nos comptes sont liés à notre numéro et à nos factures de téléphone. En contactant l'opérateur, vous pourrez clôturer le compte téléphonique et mettre fin aux abonnements associés.

. Beaucoup de nos comptes sont liés à notre numéro et à nos factures de téléphone. En contactant l'opérateur, vous pourrez clôturer le compte téléphonique et mettre fin aux abonnements associés. Encourager l'utilisation des fonctions d'héritage numérique. Les entreprises progressistes introduisent des fonctions d'héritage numérique pour assurer la confidentialité des comptes. Des services populaires comme Facebook, Apple, Google et les gestionnaires de mots de passe tels que NordPass offrent aux internautes la possibilité de désigner un contact qui aura accès à leur compte après leur décès.

Les défis croissants auxquels sont confrontés les proches des défunts dans la gestion de l'héritage numérique soulignent la nécessité pour les plateformes en ligne d'adopter des politiques plus transparentes et accessibles. La clôture des comptes en ligne après le décès d'un proche est une démarche essentielle pour protéger à la fois leur héritage et leur vie privée digitale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.