« Golyate », une solution IA dédiée aux entreprises

L'intelligence artificielle (IA) est devenue un pilier de l'efficacité en entreprise. RPTech AI présente Golyate, la solution ultime pour centraliser les outils IA. Ce lancement marque un tournant pour les professionnels cherchant à simplifier leurs opérations quotidiennes.

Une solution tout-en-un pour les entreprises

Golyate émerge comme la réponse aux défis de la gestion des outils d'intelligence artificielle en entreprise. En consolidant les services juridiques, de transcription, de traduction et de chat conversationnel, cette application web promet de booster la productivité.

Finies les heures perdues à chercher les outils adaptés ou à jongler entre différents sites. Golyate est accessible 24h/24. Elle offre un accès direct à des services essentiels. Cela signifie des équipes plus productives et des clients plus satisfaits.

Des tarifs conçus pour tous

L'inscription gratuite chez Golyate invite toutes les entreprises à découvrir l'interface avant de choisir parmi trois formules d'abonnement, l'offre Business à l'offre Business Premium. Cette structure tarifaire vise à rendre l'IA accessible à tous.

Les services clés de Golyate

Service juridique

La fonctionnalité remarquable est le service juridique de Golyate. Cela offre des conseils en temps réel sur le droit français grâce à une base de données exhaustive. Ce service démystifie le droit pour les professionnels.

Transcription et traduction simplifiées

Golyate transforme radicalement la transcription de réunions et la traduction de documents. Elle s'appuie sur l'IA pour fournir des résultats rapides et précis. Cela représente un gain de temps significatif pour les utilisateurs.

Un chat conversationnel polyvalent

Le service de chat de Golyate permet de réaliser une multitude de tâches, depuis la rédaction d'e-mails jusqu'à la reformulation de phrases, avec la qualité garantie par GPT-4 Turbo. Cette polyvalence le rend indispensable pour optimiser la communication et la productivité au sein des entreprises.

Plus qu'une application, une vision

Golyate ne se limite pas à ces services. Il intègre un workflow unique pour la transcription et la traduction. Son caractère évolutif et son engagement envers l'excellence définissent l'ambition de RPTech AI. Avec des plans d'expansion en France et en Europe, RPTech AI envisage d'incorporer de nouveaux services à Golyate pour répondre ainsi aux besoins variés des entreprises.

Les architectes de Golyate

Derrière Golyate, il y a les « Fab Four » de l'IA : Mehdi, Simon, Mattias et Lee-Roy. Leur parcours, de la création d'une équipe d'eSport à la fondation de RPTech AI, reflète leur passion pour l'intelligence artificielle et leur détermination à transformer les défis des entreprises en opportunités.

Pour découvrir Golyate et ses fonctionnalités révolutionnaires, les entreprises sont invitées à visiter le site officiel de RPTech AI. C'est une opportunité unique de redéfinir l'efficacité en entreprise grâce à l'IA.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

