Google Bard peut maintenant retenir des détails sur vous : comment utiliser Memory ?

Google semble inaugurer l’ère des expériences d’IA personnalisées avec l’introduction de Memory pour Bard. Cette nouvelle fonctionnalité se présente comme un progrès remarquable dans la création d’une intelligence artificielle conversationnelle plus personnalisée et centrée sur l’utilisateur.

Fournir des réponses plus personnalisées en exploitant l’historique des interactions

Dans le paysage en constante évolution des chatbots IA, Google Bard marque une avancée majeure avec Memory, une fonctionnalité de personnalisation révolutionnaire. Cette innovation promet d’améliorer les interactions des utilisateurs en éliminant le besoin de fournir des informations à plusieurs reprises.

Selon Google9to5 le webzine tech de Google, Memory vise à fournir des réponses plus personnalisées en exploitant l’historique des interactions de l’utilisateur. Cette fonctionnalité est discrétionnaire. Autrement dit, les utilisateurs décident eux-mêmes de l’activer ou de la désactiver selon leurs préférences.

« Désormais, Bard peut se souvenir des détails des conversations et les utiliser pour améliorer les réponses », explique Google. En stockant les détails et préférences de l’utilisateur grâce à Memory, Bard peut rappeler et appliquer ces informations de manière transparente aux interactions futures.

Un expérience IA plus centrée sur l’utilisateur

Avec ses souvenirs enregistrés, Bard est désormais capable de fournir des réponses qui reflètent les préférences de l’utilisateur. Avec Memory, Bard peut par exemple proposer des recettes personnalisées. Il peut aussi élaborer des itinéraires de voyage en tenant compte du nombre d’enfants.

Les utilisateurs peuvent créer des souvenirs uniques en synergie avec les informations extraites d’extensions comme Maps, YouTube, Docs ou encore Gmail. À condition que les autorisations nécessaires soient accordées, souligne Google.

En somme, la fonctionnalité Memory permet à Google Bard de fournir une expérience utilisateur personnalisée et intuitive, tout en évoluant dans le paysage complexe de la confidentialité et de la sécurité des données. Cela ouvre la voie à une expérience de chatbot IA plus centrée sur l’utilisateur.

Google Bard Memory : comment l’utiliser ?

L’utilisateur peut activer Memory depuis la barre latérale. Une fois la fonctionnalité activée, celui-ci peut ajouter des souvenirs à Bard. Le chatbot se souviendra de ces détails dans toutes les conversations. Ces éléments qui permettront de créer des réponses plus personnalisées.

Memory permet de débloquer, mais également d’exploiter pleinement le potentiel expansif qu’offre Google Bard. Vous pouvez informer vos préférences dans n’importe quel domaine : vos goûts musicaux, vos envies de voyage, vos régimes alimentaires, vos routines d’entraînement, etc.

Avec Memory, vous pouvez également créer un profil personnalisé pour vous aider par exemple à trouver des offres d’emploi les mieux adaptées à votre profil. L’équipe de Google continue de développer cette fonctionnalité selon Google9to5 et la déploiera progressivement.