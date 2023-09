Google fête ses 25 ans ! Connaissez-vous vraiment son incroyable histoire ?

Google 25 ans déjà ! C’est difficile à croire, n’est-ce pas ? De sa naissance dans un campus universitaire à sa domination mondiale, l’histoire de Google est fascinante. En cette occasion mémorable, plongeons dans l’histoire captivante de Google, depuis sa création par Sergey Brin et Larry Page jusqu’à son statut actuel de géant de la technologie.

Le temps passe vite quand on innove sans cesse. Aujourd’hui, Google fête ses 25 ans d’existence. Depuis un simple projet à Stanford jusqu’à un géant mondial, la progression de Google est une histoire d’ambition et de génie.

Une rencontre qui a changé le monde du web

Le 27 septembre marque le jour où Google fête ses 25 ans. Derrière cette multinationale technologique se cache une origine modeste. Tout commence lorsque Sergey Brin croise le chemin de Larry Page à l’Université de Stanford en 1997.

Cette rencontre fortuite ? Eh bien, c’était lorsque Brin a fait visiter le campus à Page, qui envisageait d’y étudier. C’était le début de l’aventure Google.

L’histoire de Google jusqu’à ses 25 ans, du dortoir étudiant à la révolution technologique mondiale

Un an après cette rencontre, motivés et passionnés, ils travaillent ensemble, s’acharnant dans leur dortoir. Leur objectif est de créer un moteur de recherche innovant. Et voilà, leur premier prototype voit le jour. Mais ce qui vient après est encore plus surprenant. En effet, les deux compères suscitent l’intérêt des géants de la Silicon Valley. Et puis, en août 1998, un tournant majeur se produit. Andy Bechtolsheim, co-fondateur de Sun Microsystems, voyant le potentiel de leur invention, leur offre un chèque de 100 000 dollars. Grâce à cela, Google 25 ans plus tard, n’était plus un simple projet d’étudiants, mais Google Inc. était né.

C’est alors que tout s’accélère. Exit le dortoir, bienvenue au garage à Menlo Park, Californie. C’est là, dans ce lieu emblématique, que tout a véritablement commencé.

Puis, suite à une expansion rapide et fulgurante, Google migre vers son fief actuel, le fameux « Googleplex » à Mountain View, Californie. Un lieu devenu mythique pour tous les technophiles.

Ainsi, au fil des années, Google, en fêtant ses 25 ans, nous montre comment une simple idée peut se transformer en une révolution mondiale. Alors, même si ce récit ne couvre qu’une fraction de l’histoire incroyable de Google, il nous rappelle l’importance de la passion, du rêve et de la persévérance.