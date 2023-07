GPT-4 est disponible pour tout le monde ! Tout savoir

Le dernier bijou d’OpenAI, GPT-4, est maintenant accessible à tous les utilisateurs. Cette nouvelle génération de modèle linguistique combine texte et image pour des résultats extraordinaires.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’OpenAI de mettre à disposition des outils linguistiques avancés pour permettre à chacun de repousser les limites de la créativité et de l’innovation. Avec GPT-4, les utilisateurs auront accès à des capacités de génération de texte inégalées, ouvrant de nouvelles perspectives pour les développeurs, les créateurs de contenu et les experts en intelligence artificielle.

L’univers captivant de la génération de texte s’ouvre désormais à tous avec la sortie tant attendue de GPT-4. Ce modèle révolutionnaire d’OpenAI est désormais disponible pour tous les abonnés à l’API de ChatGPT. Il offre ainsi de nouvelles possibilités aux développeurs et créateurs de contenu.

Cette initiative d’OpenAI s’accompagne d’une recommandation pour les utilisateurs d’adopter l’API Chat Completions qui offre une interface structurée et des fonctionnalités de conversation avancées.

Depuis son annonce en mars, des millions de développeurs ont demandé l’accès à GPT-4. Les possibilités de ce modèle de pointe ne cessent de se développer. Cela permet d’envisager un avenir où les modèles conversationnels sont capables de s’adapter à toutes les situations envisageables.

GPT-4 API is now available to all paying OpenAI API customers. GPT-3.5 Turbo, DALL·E, and Whisper APIs are also now generally available, and we’re announcing a deprecation plan for some of our older models, which will retire beginning of 2024: https://t.co/H11w4IalNZ