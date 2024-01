Ils laissent des avis négatifs, eBay leur envoie une tête de porc par la poste

Le géant du commerce en ligne, eBay, vient de surprendre le monde d’internet. L’entreprise a voulu se venger après une multitude d’avis négatifs sur son site. Toutefois, leurs approches ont conduit à un procès. Et eBay en a payé le prix fort.

Ina et David Steiner, un couple résidant dans le Massachusetts a récemment subi les agissements malintentionnés d’eBay. Certes, ces internautes ont publié un bulletin d’information critiquant l’entreprise. Pour se venger, le géant du marketing digital a harcelé le couple pendant plusieurs semaines. Menaces en ligne, courriers malveillants, objets inquiétants, etc. La société a même livré un masque de cochon ensanglanté au domicile d’Ina et David. C’était la goutte qui a fait déborder la vase.

Tout a commencé en 2019

Ina Steiner a publié un article commentant le procès entre eBay et Amazon. Elle voulait juste partager son avis sur ce sujet. Pourtant, eBay a très mal pris cette révélation. Devin Wenig, le PDG de l’époque n’a pas tardé à réagir. Il a prévenu un autre cadre de l’entreprise. « Si jamais vous comptez la faire tomber… c’est le moment ».

Cependant, Wenig nie les faits. Selon ses déclarations, il n’a aucun lien entre les activités criminelles d’eBay. À noter que ce cadre a déjà démissionné bien avant ce scandale. Pourtant, Ina et David ne lâchent pas l’affaire. Ils poursuivent Wenig pour son implication dans cette situation.

Les charges sont lourdes pour eBay

La justice américaine n’a pas tardé à réagir face à ce scandale. Effectivement, eBay a été accusé d’entrave à la justice, et de harcèlement criminel par l’intermédiaire d’internet. Et ce n’est pas tout. L’entreprise doit dédommager le couple. La somme avoisine les 3 millions de dollars.

Les cadres d’eBay ont aussi reçu des peines assez lourdes. James Baugh (ancien directeur de sécurité) et David Harville (ancien directeur de la résilience mondiale) vont purger une peine de prison pour leur implication dans ces harcèlements.

Par ailleurs, le couple s’est exprimé après le procès : « Les actions d’eBay à notre encontre ont eu un impact dommageable et permanent sur nous, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, sur le plan de la réputation et financièrement » Ina et David Steiner.

En tout, sept employés ont été reconnus coupables après le procès. En plus des principaux accusés, Stéphanie Popp et Philip Cook ont été condamnés à une peine de prison. Stephanie Stockwell Veronica Zea a eu une peine assez légère. Le dernier Brian Gilbert attend sa sentence. À noter que ce dernier a plaidé coupable durant le procès.

eBay veut arranger les choses

« Nous continuons de présenter nos plus sincères excuses aux Steiner pour ce qu’ils ont enduré. Depuis que ces événements se sont produits, de nouveaux dirigeants ont rejoint l’entreprise et eBay a renforcé ses politiques, procédures, contrôles et formations. eBay reste déterminé à respecter des normes élevées de conduite et d’éthique et à arranger les choses avec les Steiner » Jamie Lannone, PDG actuel d’eBay.

Comme quoi, le changement de direction a été la seule issue pour la société. Et ces spécialistes sont vraiment motivés pour redresser eBay.