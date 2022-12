Honda, Nissan… : ce bug permet aux hackers de contrôler votre voiture

Un bug dans le système d’infotainment Sirius XM permet aux hackers de prendre le contrôle d’une voiture à distance. Plusieurs marques connues dont Nissan et Honda sont concernées. Heureusement, des chercheurs en cybersécurité ont découvert la faille avant qu’il ne soit trop tard…

Nos véhicules embarquent toujours plus de technologie, pour le meilleur… mais aussi pour le pire. Parmi ces innovations, on pense bien sûr aux systèmes d’infodivertissement permettant à la fois de recevoir de précieuses informations et de se divertir en voiture.

Toutes les voitures modernes peuvent être considérées comme des ordinateurs roulants, connectés à internet. Des données entrent et sortent du véhicule : c’est ce qu’on appelle la télématique.

Elle rend les voitures plus confortables et plus personnalisables, mais les rend aussi potentiellement plus vulnérables aux cyberattaques et à une prise de contrôle à distance.

À cause d’un bug dans le système d’infodivertissement, de nombreuses voitures étaient menacées. Cette faille non découverte jusqu’à récemment concerne plusieurs marques populaires, dont Honda, Nissan, Infiniti et Acura.

En l’exploitant, un hacker pouvait pirater une voiture et s’emparer des données du propriétaire, dont son nom, son numéro de téléphone, son adresse et les papiers du véhicule. Pire encore, il serait en mesure de localiser l’auto, la déverrouiller, la démarrer, allumer les phares, faire sonner le klaxon et ouvrir le coffre.

Heureusement, un groupe de chercheurs a pu découvrir le bug avant les cybercriminels. Ils étaient à la recherche de problèmes de sécurité impliquant des constructeurs automobiles majeurs.

More car hacking!

Earlier this year, we were able to remotely unlock, start, locate, flash, and honk any remotely connected Honda, Nissan, Infiniti, and Acura vehicles, completely unauthorized, knowing only the VIN number of the car.

Here's how we found it, and how it works: pic.twitter.com/ul3A4sT47k

— Sam Curry (@samwcyo) November 30, 2022