L’humiliation du Tesla Cybertruck : sa rouille fait le buzz !

Le fameux Tesla Cybertruck, réputé pour sa résistance et son extérieur en acier inoxydable, est désormais aux prises avec un adversaire inattendu : la rouille. Plusieurs propriétaires ont signalé l’apparition de marques de corrosion sur leurs véhicules après seulement quelques jours d’exposition à la pluie. Bien que l’acier inoxydable soit censé offrir une protection contre les éléments, certains pick-ups présentent déjà des signes préoccupants de détérioration.

Les forums de discussions autour du pick-up électrique de Tesla sont remplis de témoignages de propriétaires mécontents faisant état de l’apparition rapide de traces de rouille sur leur Cybertruck. Certains utilisateurs affirment que les premières marques de corrosion sont apparues au bout de seulement deux jours passés sous la pluie, mettant ainsi en cause la qualité du matériau utilisé pour la carrosserie du véhicule.

L’inquiétante expérience de deux propriétaires de Cybertruck

Deux propriétaires du Tesla Cybertruck ont partagé leurs inquiétudes sur le forum ‘Cybertruck Owners Club’, expliquant avoir constaté une corrosion et des marques de rouille orange sur leurs coûteux engins électriques peu de temps après leur acquisition. L’un d’entre eux, prénommé Will, a publié un récit détaillant la corrosion de son nouveau Cybertruck. Il raconte avoir découvert des traces de rouille sur son véhicule après seulement onze jours et 381 miles parcourus.

Le Tesla Cybertruck a été livré pour la première fois aux clients en décembre dernier, avec des tarifs débutant à $57,390 et grimpant jusqu’à $96,390. Souvenez-vous de la présentation controversée du concept Cybertruck en 2019, où Elon Musk avait tenté de démontrer lui-même la résistance de son vitrage pare-balles… qui s’était fissuré très facilement sous l’impact. Avec ces premiers rapports de problèmes de rouille, il semble que le Cybertruck livre déjà ses premières déceptions auprès de certains propriétaires insatisfaits.

Faut-il craindre la pluie ?

La question se pose désormais pour les propriétaires du Cybertruck : faut-il éviter d’exposer le véhicule à la pluie ou chercher des solutions pour protéger le pick-up contre la corrosion ? Malheureusement, les centres Tesla avouent ne pas disposer des outils adéquats pour traiter ces problèmes de rouille, ce qui laisse les utilisateurs dans l’expectative quant aux éventuelles mesures correctives à prendre.

En attendant que Tesla apporte des réponses à ces problèmes de corrosion, les propriétaires du pick-up peuvent suivre quelques conseils pour limiter l’apparition de la rouille. Parmi ces préventions figure le nettoyage régulier de la carrosserie afin d’éliminer les particules de sel ou de poussière susceptibles de favoriser la corrosion. De plus, il est recommandé d’utiliser un produit antirouille spécifique pour protéger davantage le véhicule contre la rouille. Enfin, en cas de marques de rouille déjà présentes, les propriétaires peuvent se tourner vers un professionnel pour effectuer un traitement adéquat et stopper la propagation de la corrosion.

Pas de réponse officielle de Tesla pour le moment

Les récentes découvertes concernant la rouille sur certains modèles du Cybertruck ont jeté une ombre sur l’image de résistance et de durabilité associée au pick-up électrique de Tesla. La marque californienne n’a pas encore réagi publiquement à ces problèmes ni indiqué quelles solutions pourraient être proposées aux propriétaires touchés par ces problèmes de corrosion. Les adeptes du Cybertruck attendent désormais des réponses et espèrent pouvoir continuer à rouler dans leur véhicule sans craindre que celui-ci ne soit victime de la rouille.

