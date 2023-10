Amazon dévoile un outil d’IA qui va révolutionner vos publicités en ligne

C’est une bonne nouvelle pour les annonceurs. L’entreprise de Jeff Bezos, Amazon, vient d’annoncer une IA générative. L’objectif est de faciliter la promotion des produits sur le site.

Une intelligence artificielle capable de personnaliser les arrière-plans des produits. Amazon a surpris ses utilisateurs avec cette nouvelle IA. L’entreprise vient de lancer la version bêta de son outil. C’est une aubaine, surtout pour les annonceurs sur le site. En effet, ils peuvent encore améliorer la présentation des produits pour attirer les clients.

Des campagnes de pub personnalisées pour les annonceurs

Une publicité captivante est essentielle pour attirer les clients sur internet. Les annonceurs ont compris ce concept. Auparavant, ils ont utilisé des logiciels spécifiques afin de perfectionner leur visuel. Mais avec l’IA d’Amazon, cette étape sera de plus en plus facile. Cet outil est capable de générer des arrière-plans en harmonie avec le produit.

L’utilisateur commence par télécharger une photo de son produit. Il va saisir des prompts qui représentent l’arrière-plan, le thème, et les couleurs de base. L’IA prend ensuite le relais. Et l’IA d’Amazon peut aussi modifier l’image du produit. Comme toujours, l’usager se base sur des prompts. À la fin de la création, l’IA propose plusieurs versions. L’annonceur n’a qu’à choisir celle qui correspond le plus à produit.

Par ailleurs, l’entreprise a déclaré ses engagements dans un communiqué : « Chez Amazon Ads, nous réfléchissons toujours aux moyens de réduire les frictions pour nos annonceurs, de leur fournir des outils qui ont de l’impact tout en minimisant les efforts, et en fin de compte, d’offrir une meilleure expérience publicitaire à nos clients » Collen Aubrey, Vice-présidente senior des produits et de la technologie, Amazon Ads.

Avec cette nouvelle IA, l’entreprise espère augmenter le taux de clic de 40 %. Et dans ce cas, toutes les parties prenantes pourront multiplier leur chiffre d’affaires.

Toutefois, l’innovation doit passer par des étapes de perfectionnement

L’IA d’Amazon est très efficace pour générer des arrière-plans personnalisés. Toutefois, les testeurs ont remarqué quelques inconvénients. En effet, l’outil a eu du mal à harmoniser les dimensions du produit en premier plan avec les décors. Les utilisateurs espèrent des corrections lors du lancement officiel. Et l’entreprise tient toujours compte des retours et des avis de leur client.

Amazon n’est pas à son premier essai avec l’IA

L’entreprise de Jeff Bezos veut améliorer l’expérience publicitaire des utilisateurs. Et avec sa nouvelle IA, Amazon est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. Toutefois, l’entreprise n’est pas à son premier coup avec l’IA. En effet, Amazon a fait des efforts pour faciliter le travail de ses collaborateurs. Récemment, elle a utilisé un outil génératif pour perfectionner la description des produits. Cette IA imite les performances de ChatGPT. Il existe aussi une autre fonctionnalité, qui permet de résumer les avis des clients sur le site.

Avec ces engagements, Amazon reste dans la compétition. Par exemple, Nestlé commence à exploiter Dall-E 2 dans ses campagnes Marketing. Comme quoi, la maîtrise de l’IA est devenue un enjeu de taille pour les grandes entreprises.