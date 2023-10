Comment l’IA va bouleverser l’architecture ?

En plus de la facilitation de plusieurs tâches, l’intelligence artificielle est aussi capable de pousser l’imagination à son summum. Et ces fonctionnalités de l’IA vont innover l’architecture.

La population mondiale augmente à une vitesse hallucinante. D’ici 2100, la barre des 11,2 milliards d’habitants serait atteinte. Plusieurs spécialistes prévoient la construction de plusieurs villes pour répondre aux besoins. Une urbanisation mondiale rapide et efficace, tout en assurant la sécurité de tous. L’IA sera alors un atout considérable pour l’architecture afin d’atteindre ces objectifs. Cet outil intervient tout au long des étapes des projets en question.

IA et l’architecture : une collaboration efficace dès la conception des plans

Les ingénieurs passaient des heures à concevoir des plans autrefois. Mais depuis quelques années, cette étape est devenue aisée. Effectivement, plusieurs logiciels adaptés sont à la portée des professionnels.

Mais avec l’IA, cette branche de l’architecture sera de plus en plus facile. Les outils de Machine learning seront des atouts considérables pour générer un plan d’étage. L’architecte n’aura qu’à mentionner les dimensions du bâtiment, et d’autres paramètres. Ici, il pourra même ajouter les conditions environnementales dans les variables.

Et cette création de plans d’étage sera poussée à une efficacité optimale avec la cartographie architecturale. Avec un caméra, ou autres appareils de captures d’image, l’IA pourra concevoir des plans et des modèles CAO (construction assistée par ordinateur). L’outil va alors exploiter les photos des espaces existants. Il peut aussi identifier les zones à risque dans une pièce. Et ces fonctionnalités seront très utiles dans les rénovations.

Certains professionnels n’hésitent pas à employer des outils célèbres comme Midjourney. Cette IA générative peut créer des images détaillées à partir d’une requête textuelle. Certes ce n’est qu’un point de départ, et l’utilisateur pourra ajuster les résultats à sa guise.

L’architecte pourra alors alléger sa charge de travail et les coûts de conception. Il aura aussi du temps pour se concentrer sur d’autres tâches plus importantes.

Un respect poussé des normes environnementales

Construire des bâtiments confortables avec l’intelligence artificielle est déjà un progrès considérable. Cependant, l’IA peut aussi améliorer la performance énergétique des édifices.

Les algorithmes peuvent intégrer plusieurs variables dans la conception de plans. On peut citer la température, les conditions météorologiques, et les matériaux utilisés. L’objectif est d’assurer une bonne performance énergétique aux rendus.

Les outils les plus compétitifs peuvent même proposer des systèmes d’éclairages intelligents. Ces appareils améliorent la dépense énergétique du bâtiment en question. La gestion des eaux sera aussi calculée par l’IA afin de réduire les besoins.

Avec toutes ces données, une habitation éco responsable construite à l’aide d’une intelligence artificielle pourra durer des années. De plus, ce projet aura une valeur inestimable sur le marché immobilier.

Comme le respect des normes environnementales est devenu une priorité dans l’architecture, l’IA pourra apporter sa contribution sur ce point précis.

Performance de l’IA dans l’architecture : une innovation qui profite aussi aux clients

Les intelligences artificielles génératives sont les plus sollicitées dans cette branche. En effet, les architectes peuvent montrer leurs plans aux clients grâce à la réalité virtuelle. Le rendu se rapproche de plus en plus de la réalité.

L’IA exploite des outils génératifs pour offrir un aperçu aux clients. L’architecte pourra utiliser les fonctionnalités textuelles, les analyses d’images, la conception de vidéo, etc. Tant de contribution de l’IA dans l’architecture. Dans certains cas, il sera même possible d’ajouter des sons pour assurer une immersion optimale.

Et ce concept est aussi un point de départ pour les ajustements. Le client aura une idée claire sur le rendu final du projet. Il aura alors la possibilité d’améliorer certains détails avant la réalisation.

Une utilité à l’échelle des grandes villes

55 % de la population mondiale réside dans des milieux urbains. Cette statistique devrait atteindre la barre des 68 % d’ici quelques années. La construction de nouvelles villes est une priorité pour certains pays. Cependant, cette tâche nécessite plusieurs calculs complexes, qui prendra des semaines, voire des années.

L’IA pourra toujours apporter sa contribution pour l’architecture. Les professionnels peuvent associer plusieurs outils afin d’arriver à leur objectif.

Les outils de modélisation 3D sont alors les références pour avoir une apparence de la future ville. Ici, les architectes peuvent ajuster la disposition des routes, des quartiers, des services publics, etc. Et avec les normes environnementales, ces outils donnent aussi un aperçu des espaces verts.

Ces plans 3D aident à la prise de décision et la prévention de plusieurs problèmes. L’IA pourra recenser les points faibles des constructions en quelques minutes. Elle pourra ensuite recommander des solutions. Comme quoi, l’IA peut améliorer la sécurité même dans les plus grandes villes.

Des chantiers sécurisés, une contribution de l’IA pour l’architecture

Les entreprises de construction commencent à exploiter cet avantage de l’IA pour l’architecture. Effectivement, la sécurité est une base fondamentale pour la réussite d’un projet. Les architectes peuvent alors exploiter la modélisation de l’information du bâtiment (BIM). Les données seront utilisées par l’IA pour améliorer la sécurité du chantier en question.

Des caméras seront d’abord installées sur le site de construction. Ces appareils enregistrent des images en temps réel de la disposition d’engins de chantier, des mouvements des employés, et d’autres flux. L’IA va ensuite analyser les images et les données BIM. À la moindre faille de sécurité, elle alerte le superviseur à proximité. Ce dernier prend les décisions nécessaires pour résoudre le problème.

Cette fonctionnalité est aussi très utile dans différentes planifications sur le chantier. Dans les sites les plus importants, les architectes seront tentés de déplacer des matériaux lourds. Une stratégie efficace sera de mise pour éviter les accidents. Ici, l’IA pourra aider avec les données en sa possession.

Une facilitation des tâches administratives

Un projet de construction, peu importe son envergure, nécessite plusieurs documents administratifs. Les architectes collaborent alors avec d’autres spécialistes pour gérer ces tâches.

Mais cette étape de l’architecture sera facilitée par l’IA. Effectivement, certains outils peuvent analyser les données des plans. Ces informations seront ensuite collectées pour remplir les documents administratifs. Cependant, il faut toujours un superviseur pour évaluer la précision des renseignements.