L’IA va provoquer la pire crise boursière de l’Histoire, selon ce ponte de l’industrie

Face à la progression rapide et exponentielle du marché de l’IA, certains experts se demandent si la bulle va continuer de croître et finir par éclater. Un des grands pontes de l’industrie de l’intelligence artificielle prédit une tendance haussière continue qui risque de provoquer la pire crise boursière de l’Histoire.

Ces derniers mois, le marché de l’intelligence artificielle a été stimulé par les buzz et les battages médiatiques entourant les outils d’IA générative. Toutefois, certaines actions d’IA pourraient être en territoire de bulle.

Stable Diffusion Creator Warns of AI Bubble



Stability AI CEO Emad Mostaque warns that the hype around AI could lead to inflated stock prices. He calls it the "dot AI" bubble, and says it hasn't even started yet.#AI #Bubble #Hype pic.twitter.com/X66fa5pc1u