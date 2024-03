IA : la moitié des entreprises européennes commet cette grave erreur, selon LinkedIn

Avec l'avènement de l'IA générative, les compétences demandées sur le marché du travail sont en pleine mutation. Un récent rapport de LinkedIn expose la situation actuelle des entreprises européennes vis-à-vis de la formation de leurs employés à l'IA. Une situation qui révèle des chiffres préoccupants quant à leur préparation face à ces changements.

L'impact de l'intelligence artificielle sur le monde professionnel ne cesse de s'accroître. En effet, celle-ci tend à modifier en profondeur les compétences requises pour de nombreux emplois. D'ici 2030, on estime que les compétences nécessaires pour la majorité des professions auront changé de plus de 50 %, en grande partie en raison de l'émergence de l'IA générative. Cette révolution pose un défi majeur pour les entreprises, particulièrement en Europe, où beaucoup peinent à adapter la formation de leurs employés à cette nouvelle réalité.

Formation à l'IA : un besoin criant proposé par LinkedIn

Selon LinkedIn, moins de la moitié des entreprises européennes prennent des mesures concrètes pour former leurs employés à l'utilisation de l'IA. Ce constat alarmant prouve que, malgré la reconnaissance par les dirigeants de la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences, l'engagement concret reste insuffisant.

A ce titre, Janine Chamberlin de LinkedIn souligne : « Moins de la moitié des entreprises au Royaume-Uni et un peu plus d'un tiers aux Pays-Bas et en France aident activement leurs employés à apprendre à utiliser cette nouvelle technologie ».

L'importance de développer les compétences des employés face à un paysage technologique en mutation rapide est devenue une évidence. Chamberlin ajoute que depuis l'avènement de l'IA générative, certaines entreprises ont commencé à investir dans la formation de leur personnel. C'est une stratégie clé pour rester compétitives.

Des perspectives et des aspirations en IA

Une grande majorité d'Européens voient l'IA comme une opportunité pour leur carrière. En ce sens, 83 % d'entre eux sont enthousiastes à l'idée d'utiliser l'IA dans leur travail. L'optimisme quant à l'impact positif de l'IA sur la progression professionnelle est également élevé.

En entreprise, la fidélisation des employés et la gestion de la mobilité interne sont au cœur des préoccupations. Le turnover du personnel, les obstacles à l'offre de nouvelles opportunités de carrière au sein des entreprises, et le manque d'opportunités d'apprentissage figurent parmi les principaux défis relevés.

Quelles sont les initiatives IA de LinkedIn ?

Pour répondre à ces enjeux, LinkedIn a donc mis en place 250 cours dédiés à l'IA. L'enseigne a introduit de nouvelles fonctionnalités pour favoriser la mobilité interne, telles que le « Next Role Explorer ». Notons que ces projets ont pour but d'aider les entreprises et les employés à s'adapter.

D'une part, on a l'IA générative qui continue de remodeler le paysage des compétences professionnelles. Face à cela, les entreprises européennes sont appelées à intensifier leurs efforts de formation pour préparer leurs employés à ces changements. La réussite dans ce domaine sera cruciale pour leur compétitivité future et la réalisation des aspirations professionnelles de leurs salariés.

