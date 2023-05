Comment l’IA va faire disparaître Amazon et Google selon Bill Gates

Bill Gates prévoit une révolution imminente : l’IA pourrait sonner le glas des géants technologiques tels que Google et Amazon.

Gates souligne que les modèles d’IA comme GPT-4 représente une force capable de redéfinir complètement le monde numérique tel que nous le connaissons aujourd’hui. Cependant, Google et Amazon dominent actuellement le marché. Ils offrent une multitude de services et collectent des données massives. Il s’avère donc intéressant de savoir les raisons qui poussent le cofondateur de Microsoft à soutenir cette idée.

Google et Amazon menacés : qui remportera la révolution de l’intelligence artificielle ?

Le 22 mai à San Francisco, Bill Gates, cocréateur de Microsoft Corp. (MSFT.O), a déclaré que la compétition technologique clé était de créer un agent d’IA révolutionnaire. Ces derniers peuvent révolutionner les moteurs de recherche comme Bing ou Google, les plateformes de productivité et les sites de commerce en ligne. Selon lui, grâce à cet agent, il ne sera plus nécessaire de consulter un site de recherche. Cela implique que vous n’aurez plus besoin d’Amazon pour trouver ce que vous souhaitez.

Lors de l’événement AI Forward 2023, organisé par Goldman Sachs Group Inc. (GS.N) et SV Angel, Gates a exprimé son souhait de maintenir la compétitivité de Microsoft, même s’il y a une probabilité de 50 % qu’une start-up soit la première à se distinguer dans ce domaine révolutionnaire.

Google et Amazon : quelle est leur position face à la révolution des assistants IA ?

Les demandes de rétroaction adressées à Amazon.com Inc. (AMZN.O), Google d’Alphabet Inc. (GOOGL.O) et Microsoft n’ont reçu aucune réponse, ce qui soulève des interrogations quant à leur position sur le sujet. En revanche, les réactions de M. Gates démontrent son approbation envers Inflection AI, une entreprise cofondée par l’entrepreneur Reid Hoffman. Cette déclaration met en évidence la reconnaissance accordée à cette startup par des personnalités influentes.

Effectivement, de nombreux acteurs de l’industrie s’impliquent dans le développement d’un assistant informatique équipé d’une intelligence artificielle, que les utilisateurs pourraient solliciter verbalement ou par écrit pour accomplir diverses tâches à leur place. Alors que la compétition s’intensifie, le choix du « gagnant » devient une préoccupation majeure, selon les propos de Gates. Il est évident que le marché des assistants IA suscite un intérêt considérable et que les entreprises doivent se positionner afin de demeurer compétitives.

L’IA révolutionne les métiers : quels emplois seront impactés ?

Depuis l’avènement de l’IA, certains métiers risquent de disparaître ou, du moins, d’être affectés. Les tâches monotones et prévisibles sont les plus vulnérables. À titre d’exemple, les professionnels chargés de la saisie de données peuvent être substitués par un programme informatique. Ce dernier est capable de traiter de vastes quantités d’informations en un temps record, sans aucune erreur.

De même, certaines occupations dans le secteur de la production industrielle, telles que les travailleurs chargés de l’assemblage, peuvent être impactées par l’utilisation de robots programmés pour accomplir des tâches physiques.

Dans le domaine des transports, les conducteurs de camions pourraient voir leur rôle diminué à mesure que les véhicules autonomes se développent.

L’IA peut également exercer une influence sur certains emplois dans le secteur des services, comme les agents travaillant dans les centres d’appels, qui pourraient être remplacés par des chatbots intelligents.