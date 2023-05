L’IA de Google Search va-t-elle tuer le journalisme web ?

Avec l’IA de Google Search, l’industrie du journalisme en ligne s’interroge sur l’impact potentiel de cette technologie

Certains craignent que l’IA de Google Search ne remplace progressivement les journalistes en générant automatiquement des articles à partir de données et d’informations collectées sur le web. Notons que dans certains pays, l’avancée technologique a déjà permis le remplacement des présentatrices par des IA. Dans ce contexte, il est important d’analyser les enjeux de cette nouvelle technologie pour mieux comprendre son impact potentiel sur l’avenir du journalisme web.

Google Search révolutionne le journalisme avec l’IA : nouvelle méthode d’affichage des résultats !

D’après Search Engine Land, Google teste actuellement une nouvelle méthode d’affichage de résultats de recherche, mettant en avant les résultats générés par l’Intelligence Artificielle (IA) en haut de la page. Cette méthode présente les résultats de l’IA dans une boîte de couleur distincte en haut de la page, avant les résultats de recherche organiques. Ces résultats incluent des liens vers trois sites web et sont corroborés par des liens plutôt que par des extraits de texte provenant de ces sites.

Google Search meets AI pic.twitter.com/dvCHZgXOUo — Andreas Storm (@avstorm) May 10, 2023

Bien que certains éditeurs s’inquiètent de la collecte de données pour l’entraînement des modèles IA, le droit d’extraire des données web est encore flou. Certaines entreprises envisagent de facturer l’accès à leurs données, comme Reddit. Dans le domaine du journalisme, Barry Diller, président d’IAC, qui détient des sites tels qu’All Recipes, People Magazine et The Daily Beast, se démarque. Alors que les éditeurs s’adaptent à ces changements, la façon dont les utilisateurs interagissent avec les résultats de recherche pourrait évoluer à mesure que les entreprises d’IA deviennent de plus en plus présentes dans ce domaine.

Google Search et journalisme : les éditeurs réclament leur part

Diller a présenté une entité capable de collecter toutes les données mondiales et de les convertir en phrases cohérentes via un système nommé « Chat ». Bien que ce système puisse créer jusqu’à 25 graphiques sur n’importe quel sujet, il n’autorise pas la modification de leur contenu. M. Diller a ainsi proposé que les entreprises d’intelligence artificielle soient tenues par l’industrie de rémunérer les éditeurs pour l’utilisation de leur contenu, et que les éditeurs puissent poursuivre les entreprises utilisant leur contenu en vertu des lois sur les droits d’auteur. Il a également demandé une redéfinition des restrictions actuelles sur l’utilisation équitable.

Le Financial Times rapporte que M. Diller est à la tête d’un groupe d’éditeurs souhaitant modifier la loi sur les droits d’auteur pour répondre à leurs besoins. Cependant, les éditeurs sont confrontés au défi de prouver que leur contenu est exploité par le système intelligent, car Google n’a pas communiqué les sources d’apprentissage de son modèle linguistique. Un représentant de Google a annoncé que la société n’avait pas l’intention de payer les éditeurs pour l’utilisation de leurs données d’apprentissage.

L’IA bouleverse le journalisme : opportunités et menaces à prendre en compte

Le domaine du journalisme a subi un impact significatif de la part de l’intelligence artificielle (IA). Les professionnels de l’information ont désormais recours à ce système intelligent pour faciliter la recherche, la collecte et la rédaction d’articles. En effet, les algorithmes peuvent examiner des données complexes et fournir des résultats avec rapidité et précision surpassant ceux des êtres humains. De plus, ce programme intelligent peut aider à repérer des tendances et des schémas dans les données, ce qui peut améliorer la qualité des articles.

Cependant, l’utilisation de l’IA dans le journalisme suscite également des inquiétudes. De plus, certains craignent que cette technologie cognitive ne remplace les journalistes humains. Cela pourrait entraîner une diminution de la qualité et de la précision des articles. Par ailleurs, l’utilisation de cet ordinateur avancé pour manipuler les informations et diffuser de fausses nouvelles est également une préoccupation.

En fin de compte, les journalistes doivent aborder avec prudence l’utilisation de cet algorithme sophistiqué dans leur métier. Les journalistes doivent être conscients des avantages et des limites de ce système automatisé, ainsi que des risques potentiels liés à son utilisation.