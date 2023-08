Cette IA imagine de l’eau sur Mars : une vision du futur ?

Une IA imagine de l’eau sur Mars. Une vision du futur ? Ce serait plutôt le contraire à en croire les chercheurs. La NASA soutient en effet que de l’eau avait coulé sur Mars il y a longtemps, il y a de cela 2 milliards d’années.

Les scientifiques ne cessent d’explorer Mars dans l’espoir de trouver une trace de vie sur la planète rouge. Avec les percées technologiques, les explorations menées par des robots se sont multipliées. Ils cherchent notamment une éventuelle trace d’eau sur Mars.

L’eau a toujours été un moteur majeur de l’exploration du système solaire. Essentielle à la formation de toute vie connue, la preuve d’une présence d’eau stable ailleurs pourrait indiquer un environnement au-delà de la Terre. Autrement dit, cela pourrait soutenir la formation de vie extraterrestre.

Liquid water flowed on the surface of Mars longer and more recently – by about a billion years – than previous estimates, according to new research using data from NASA's Mars Reconnaissance Orbiter. Details: https://t.co/exLwUG14Kw pic.twitter.com/CBVwNQMhWr