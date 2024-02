L’IA imagine les héros Marvel en version Simpsons : Hulk est incroyable

Les Simpsons peuvent aussi se glisser dans la peau des héros Marvel, tout comme les Pokémon, grâce à l’imagination de l’IA. Bien évidemment, les générateurs d’images IA réservent toujours des surprises pour nous tous.

Dans le monde de la technologie, émerge une nouvelle génération d’applications révolutionnaires exploitant l’intelligence artificielle. Parmi elles figurent Dall-E, Stable Diffusion, MidJourney… Leur particularité ? Transformer le texte en image, mais avec une imagination sans limite.

Découvrez les images des héros Marvel version Simpsons

Dans un récent article, l’IA a déjà imaginé les personnages des Simpsons comme des personnes réelles. Mais maintenant, l‘intelligence artificielle fusionne les Simpsons avec les héros Marvel. Tout cela pour satisfaire nos désirs avec un peu d’humour.

Voici les héros Marvel imaginés par l’IA s’ils étaient en version Simpsons :

Hulk en mode Homer

Le grand héros vert de Marvel, en version Simpsons, troque sa colère pour des crises de rire. Il écrase des beignets, pas des ennemis. « Hulk adore donuts ! » devient son cri de guerre.

Captain America, le voisin idéal

Steve Rogers devient le héros du quartier. Il lance des boucliers pour sauver les barbecues. « Pas de problème, voisin ! » s’exclame-t-il, toujours prêt à aider.

Spider-Man, l’ami d’enfance

Peter Parker, en adolescent de Springfield, se lie d’amitié avec Bart. Ensemble, ils font les 400 coups. « À l’aventure, Bart ! » s’écrie Spider-Man, toujours en quête de fun.

Thor, le Dieu du barbecue

Thor, avec son marteau, allume des barbecues, pas des orages. « Pour une grillade divine ! » proclame-t-il, en transformant chaque repas en festin mythologique.

Iron Man, le bricoleur génial

Tony Stark invente des gadgets pour Homer. Mais souvent, ça tourne mal. « Euh, c’était prévu, ça ? » demande Homer, face à une invention fumante.

Black Widow, l’espionne de la ville

Natasha Romanoff résout les mystères de Springfield. Elle découvre qui a volé la recette secrète de Moe. « Mission accomplie ! » annonce-t-elle, toujours aussi efficace.

Hawkeye, le roi des fléchettes

Clint Barton devient le champion incontesté au bar de Moe. Ses flèches atteignent toujours la cible. « Encore un jeu gagné ! » se vante-t-il, sous les applaudissements.

Doctor Strange, le magicien du quartier

Doctor Strange apporte de la magie à Springfield. Il transforme les mauvaises journées en moments magiques. « Et voilà ! » s’exclame-t-il, en changeant le quotidien grâce à ses pouvoirs mystiques.

Un mélange explosif

Les héros Marvel en version Simpsons offrent un spectacle unique. Entre Hulk et ses donuts, et Thor, maître du barbecue, l’humour est roi. En plus, cette fusion crée des moments inoubliables, où l’aventure rencontre le rire.

