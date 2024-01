L’IA imagine les Simpsons dans la vraie vie : mention spéciale à Mr Burns

Les Simpsons, cette famille en jaune fascine de nombreux téléspectateurs depuis 1989 avec leurs aventures déjantées dans la ville de Springfield. L’intelligence artificielle représente les personnages de cette série animée emblématique comme des personnes réelles. À quoi ressemblent Homer, Barge, Mr Burns, Lisa et bien d’autres encore dans la vraie vie ? Les résultats sont bluffants !

Des images générées à partir de Midjourney V6

L’intelligence artificielle, grâce au deep learning, a beaucoup évolué. Les IA génératrices d’images, telles que Midjourney ou DALL-E, sont capables de créer des œuvres d’art numériques d’une précision et d’une beauté saisissantes. Leurs applications sont multiples, allant de la création de contenu créatif à la recherche scientifique. Et les utilisateurs, toujours plus imaginatifs, trouvent toujours de nouvelles façons de les utiliser pour créer des images amusantes, surprenantes ou même troublantes.

Une graphiste belge connue sous le pseudonyme de Princess Prompt a fait sensation sur les réseaux sociaux en demandant à l’IA de recréer les personnages de la série animée les Simpson en tant que personnes réelles. Pour ce faire, elle a utilisé le générateur d’images Midjourney V6 ainsi que l’IA Magnific.ai.

Grande fan des Simpsons depuis son enfance, Princess Prompt a annoncé que recréer les personnages de la série était un projet passionnant. Selon elle, l’univers des Simpson est déjà bien établi. Les personnages sont tous bien définis, tant au niveau de leur physionomie que de leur personnalité. Il ne lui restait plus qu’à se concentrer sur l’écriture de son prompt et de trouver le vocabulaire approprié pour donner vie à ces personnages.

Les Simpons en chair et en os avec une touche de réalisme

La graphiste Princess Prompt a recréé plus de 30 personnages des Simpsons, dont Bart Simpson, Milhouse, Moe Szyslak et de nombreux autres. Elle a pris soin de les représenter dans le style des années 1980, l’époque de la création de la série. Les résultats sont amusants et partagés sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook.

Voici Mr Burns imaginé par l’IA s’il était une personne réelle :

La graphiste Princess Prompt a déclaré que son personnage préféré des Simpsons est Ralph Wiggum. Elle a expliqué que Ralph incarne l’innocence personnifiée. Le résultat est à la fois hilarant et touchant.