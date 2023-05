Google MusicLM enfin dispo : testez l’IA qui transforme vos textes en musique

Découvrez Google MusicLM, une révolution dans le monde de la musique ! Cette avancée technologique combine l’IA et la créativité musicale, offrant une expérience unique où les mots prennent vie en mélodies envoûtantes. Plongez dans l’univers fascinant de l’IA et laissez vos textes se métamorphoser en compositions musicales étonnantes.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les usagers peuvent expérimenter une nouvelle approche de création musicale en utilisant simplement leur imagination. À l’instar des outils d’IA artistique comme Dall-E ou Midjourney, cette technologie offre de nombreuses possibilités créatives dans le domaine musical. Cela permet aux utilisateurs de générer des compositions musicales à partir de n’importe quel texte.

Aujourd’hui, Google a dévoilé un dispositif expérimental novateur basé sur l’intelligence artificielle : MusicLM. Cette technologie permet de transformer des textes en musique, et est disponible sur le web, Android et iOS grâce à l’application AI Test Kitchen. De plus, les usagers peuvent simplement saisir des phrases. Par exemple, ils peuvent saisir : « j’aimerais une ambiance jazz pour mon dîner » ou « je veux un son techno industriel hypnotique ». En contre-partie, MusicLM créera plusieurs variantes de la chanson en question. Les clients peuvent également préciser les instruments qu’ils souhaitent utiliser. Ainsi, ils peuvent choisir entre « électronique » ou « classique », ainsi que l’ambiance ou l’émotion qu’ils cherchent à obtenir.

Bien que Google n’ait pas prévu de commercialiser MusicLM pour le moment, l’outil soulève de nombreux défis éthiques. En effet, les chercheurs à l’origine de l’article universitaire présentant MusicLM ont noté que le système avait tendance à inclure des œuvres soumises au droit d’auteur issu des données d’entraînement dans les chansons générées.

Google a récemment annoncé une collaboration avec des artistes ainsi que l’organisation d’ateliers. Cette coopération a pour but d’explorer comment leur technologie peut aider dans le processus de création musicale. Ainsi, cette initiative a conduit à la création de MusicLM. Ce dernier est une version de l’AI Test Kitchen qui ne crée pas de musique avec des voix ou des artistes spécifiques. Il permet ainsi une utilisation plus flexible.

