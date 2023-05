L’IA de Tesla cherche à tuer les humains, selon le créateur d’Apple

Vous voulez voir à quoi ressemble une IA qui cherche à tuer les humains ? Achetez une Tesla ! C’est un conseil du co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, visiblement remonté contre l’entreprise d’Elon Musk…

L’essor de l’intelligence artificielle suscite plusieurs craintes, notamment celle de voir les robots se rebeller contre l’humain comme dans les films de science-fiction les plus dystopiques.

Afin de prendre le temps de réfléchir à l’impact potentiel de cette technologie sur la société, Elon Musk et plus de 1000 experts ont appelé à faire une pause d’au moins six mois à travers une lettre ouverte.

Toutefois, selon Steve Wozniak, Elon Musk devrait commencer par balayer devant sa porte. Le co-fondateur d’Apple reproche en effet à l’IA des voitures Tesla d’être dangereuse pour leurs passagers.

Lors d’une interview accordée à CNN, il a déclaré : « si vous voulez un exemple d’IA qui a mal tourné et recevant de nombreuses plaintes et tentant de vous tuer à chaque occasion, achetez une Tesla ».

L’Autopilot, plus dangereux que Skynet dans Terminator ?

Au fil des dernières années, il est vrai que l’Autopilot a été impliqué dans plusieurs collisions fatales.

En 2021, la US National Highway Traffic Safety Administration a annoncé l’ouverture d’une enquête sur Tesla. Pour cause, plusieurs cas de voitures fonçant dans des véhicules de secours avaient été rapportés.

L’an dernier, le Justice Department a aussi commencé à enquêter sur plus d’une douzaine d’accidents impliquant l’Autopilot dont certains ont été fatals. Cette annonce a été confirmée par l’entreprise auprès des investisseurs.

Arnaqué par Elon Musk

Ce n’est pas la première fois que Wozniak critique le logiciel de conduite autonome Autopilot de Tesla. Il estime que l’entreprise américaine n’a pas tenu ses promesses.

En 2022, dans le cadre d’une interview avec Stephen « Steve-O » Glover, il avait évoqué les problèmes de « freinage fantôme » qu’il a rencontrés de nombreuses fois en conduisant un Model S. alors qu’il roulait sur l’autoroute, le véhicule s’est mis à ralentir automatiquement sans raison.

C’est Elon Musk lui-même qui a convaincu Wozniak d’acheter l’une de ses voitures en 2013. À l’époque, le CEO de Tesla lui avait affirmé que le Model S « traversera seul le pays d’ici la fin 2016 »…

Aujourd’hui, le compère de Steve Jobs regrette d’avoir cru à ces belles paroles. Selon lui, ce n’était que des mensonges.

En 2023, les Tesla ne sont toujours pas capables de conduire de façon totalement autonome. Le conducteur doit continuellement regarder la route et se tenir prêt à prendre le volant à tout moment…