Incendie d’un Data Center Maxnod en France : que s’est-il passé

Le Data Center Maxnod en France a été ravagé par un incendie majeur, obligeant la société à cesser ses activités en raison de dégâts considérables. Bien qu’aucune perte humaine n’ait été signalée, les câbles à fibre ont été endommagés, entraînant des perturbations pour les clients locaux de FTTH.

Cet événement a suscité de nombreuses questions quant à ce qui s’est passé et les conséquences qui en découlent. Le Data Center en question était une infrastructure de premier plan, hébergeant des serveurs critiques pour de nombreuses entreprises. L’incendie a donc eu des implications importantes pour ces entreprises, leurs clients et la population en général. Des enquêtes sont en cours pour déterminer la cause de l’incendie et évaluer les dégâts.

Un incendie de grande ampleur a touché le centre de données de Maxnod. En conséquence, la société a arrêté son activité en France en raison de dégâts considérables sur leur infrastructure. Heureusement, aucune perte humaine n’a été signalée. Les autorités locales de l’Ain ont mobilisé d’importantes ressources pour combattre l’incendie à Saint-Trivier-sur-Moignans. Ils ont déployé au total 81 pompiers et 49 véhicules.

Au moment où l’incendie s’est déclaré, Hugues Voiturier, président de l’association MilkyWan et ingénieur réseau indépendant, était présent dans le centre de données. Sur Twitter, il a signalé que le feu avait pris dans la pièce où les sources d’énergie étaient stockées. Il a également exprimé ses meilleurs vœux à tous les sinistrés.

Bon, le Datacenter Maxnod est en feu, incendie sur le local batterie des panneaux photovoltaïques. Feu pas maîtrisé. Bon courage à tous ceux impactés. pic.twitter.com/iuqySRVYSr — Hugues 👨🏼‍💻 (@huguesdelamure) March 28, 2023

Dans un autre tweet, il a indiqué que les câbles optiques ont été endommagés. L’ingénieur a également noté que la salle des machines était couverte de suie et d’eau, même si l’incendie a épargné la salle. Cependant, la totalité de l’événement a eu un impact considérable sur le centre de données de Maxnod.

Le fournisseur de services voiturier a partagé des photos montrant des dommages sur certains de leurs racks. Par ailleurs, d’autres serveurs de MilkyWan sont restés intacts, bien qu’ils aient besoin d’être nettoyés. Les deux situations ont été clairement distinguées dans les images publiées. Le centre de données avec 800 mètres carrés, géré par Maxnod, est désormais déconnecté et le site web de la société est inaccessible.

Les personnes qui ont fait des efforts pour entrer en contact avec Maxnod n’ont pas réussi, mais le même voiturier a été approché pour fournir davantage de détails. Le centre de données en panne et les câbles à fibre abîmés ont interrompu les services pour les clients FTTH locaux.

Malheureusement, les incendies dans les centres de données se multiplient, causant d’importants dégâts matériels, et dans certains cas, des pertes humaines. Un exemple flagrant est celui du centre de données d’OVHcloud à Strasbourg en France, ravagé par des flammes. Cela laisse l’entreprise en difficulté vis-à- vis de cette tragédie. Un incident similaire s’est produit à Jakarta en 2021. Cela a causé la mort de deux personnes dans un centre de données Cyber 1 à la suite à un incendie.