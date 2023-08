Hawaii : les incendies causés par une attaque laser ? La théorie qui déchaîne TikTok

À Hawaii, les habitants subissent encore la vision apocalyptique de Lahaina (île de Maui) après l’incendie tragique et particulièrement meurtrier qui a ravagé leur ville. Alors que le nombre de victimes s’est encore alourdit, les spéculations vont bon train sur la cause de cette catastrophe. Sur TikTok, la théorie du laser déchaîne le réseau social.

Incendie à Maui : bref rappel des faits

Au début du mois, le 8 août dernier plus exactement, la ville de Lahaina à Hawaii a été dévastée par un incendie catastrophique. Après ce feu meurtrier, la ville située sur la côte ouest de Maui semble avoir été rayée de la carte. La ville a été détruite à 80 %.

Dans les jours qui suivent la catastrophe, les autorités locales déploraient une dizaine de morts. La semaine dernière, le nombre de victimes a dépassé la barre des 100 morts. Les enquêteurs continuent leurs investigations pour connaître exactement l’origine du feu et expliquer la rapidité de sa propagation.

Les flammes ont été alimentées par un puissant mélange de sécheresse sévère, d’herbes envahissantes inflammables (reste de canne à sucre entassé) et de vents, expliquent les autorités. Les incendies de forêt sont courants à Hawaï. Ce sont des événements saisonniers, mais ceux-ci ont été alimentés par les vents d’un ouragan.

Ce qui a vraiment fait la différence, ce sont ces vents violents de l’ouragan Dora. Combinés au combustible sec, ces vents ont transformé un feu de forêt à priori sans gravité en un incendie d’une puissance sans précédent et dévastateur. Le changement climatique y est pour quelque chose. C’est la version officielle, mais d’autres évoquent des incendies volontaires.

Théorie du complot : les incendies de Maui à Hawaii seraient-il volontaire ?

Sur X (anciennement Twitter), des images et des vidéos de ce qui semble être un faisceau laser dirigé vers le sol circulent largement. Ces images sont utilisées pour expliquer l’origine volontaire des incendies qui ont ravagé une partie de l’île de Maui. Le feu aurait été causé par un DEW (Directed Energy Weapon ou Armes à énergie dirigée).

La vidéo ci-dessus par exemple défend cette théorie. Un DEW est une arme qui utilise une énergie hautement concentrée, telle que des lasers, des micro-ondes ou des faisceaux de particules, pour détruire, blesser ou neutraliser une cible. Mais en réalité, cette vidéo est celle des explosions électriques de 2018 à Kenner, en Louisiane.

Dans cette autre vidéo TikTok (ci-dessous) devenue virale, la tiktokeuse affirme pour sa part qu’il y a un lien entre ces incendies et la conférence « Smart City » qui s’est tenue à Maui au mois de janvier. Ces incendies permettaient aux complotistes de « réinitialiser » la ville pour qu’ils puissent en faire une ville intelligente.

https://www.tiktok.com/@rootsrestoredwellness/video/7266702001164061994

« C’est presque comme s’ils réinitialisaient quelque chose pour commencer à reconstruire quelque chose pour le prochain sommet du gouvernement numérique d’Hawaï en septembre », explique-t-elle.

Le gouverneur d’Hawaii choqué par ces affabulations

Ce ne sont là que quelques exemples de contenus soutenant une théorie du complot et d’une attaque par DEW. De nombreuses autres images et vidéos font buzz à ce sujet circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et X.

Choqué par ces affabulations, Josh Green, le gouverneur d’Hawaï, publie un communiqué pour rétablir la vérité. « Il n’y a aucune vérité dans l’horrible affirmation selon laquelle les incendies ont été délibérément allumés pour raser la ville historique de Lahaina, qui fut la première capitale du royaume hawaïen », déclare-t-il.

Bien évidemment, toutes les images et vidéos présentées comme preuve d’une attaque par DEW sont fausses. Quoi qu’il en soit, théorie du complot mis à part, les habitants de Maui déplorent le manque de réactivité des autorités locales, notamment l’absence d’alerte d’urgence.