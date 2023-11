Les innovations de VMware Cloud Foundation en matière de gestion des données

Surfez sur la vague de l’innovation avec VMware Cloud Foundation et ses prouesses en gestion des données !

La révolution de VMware Cloud Foundation

Au coeur d’une radieuse journée d’automne, versant dans l’anticipation, VMware, Inc. (NYSE : VMW) dévoile son roman technique en pleine effusion, le VMware Data Services Manager nouvelle génération. Oh là là ! Les traditionnelles limites de la virtualisation s’amenuisent comme de vulgaires mirages. Les services de données deviennent tout aussi accessibles que du calcul, du stockage ou des réseaux. Un véritable banquet de ressources à portée de souris ! Cette synergie promet un pilotage haut de gamme d’une kaléidoscopique diversité de services de données pour les entreprises. Assis sur ces nouveautés de Vaulting Value, notre VMware Cloud Foundation fera des heureux parmi nos administrateurs informatiques, équipes de données et les compositeurs de code.

Cette courte vidéo nous montre un petit aperçu de VMware Cloud Foundation :

Une infrastructure homogène et sécurisée

Notre brillante VMware Cloud Foundation permet aux entreprises d’embrasser les innovations du Cloud public et interne de VMware sous la même bannière. C’est un terreau fertile, un cadre homogène et sécurisé pour propulser votre entreprise vers les nuages, que ce soit grâce à un Cloud interne, d’un “cloud colosse”, ou même celui d’un de nos fidèles partenaires. C’est également la colonne vertébrale de VMware Private AI, répondant aux exigences modernes d’IA et de machine learning (ML) en offrant une gestion simplifiée, une évolutivité plus vaste, une sécurité impénétrable et une optimisation ressource hors pair. Disponible sous forme de service auprès de centaines de fournisseurs de services Cloud (CSP), dont ceux qui déploient les Clouds souverains VMware.

Krish Prasad, senior vice president et general manager, cloud infrastructure business unit, chez VMware, observe lumineusement, « Dans les entrailles de la cyberguilde, les données sont le fil qui tisse les transformations numériques. À travers nos innovations et partenariats dans le domaine des services de données, nous faisons reality things de VMware Cloud Foundation la plateforme messianique pour porter les applications traditionnelles, modernes, et d’IA/ML au cœur des entreprises! ».

Des partenariats clés avec Google Cloud et MinIO

Avec le lancement de Google Cloud AlloyDB Omni, c’est la première image de base de données tierce compatible PostgreSQL qui bénéficiera d’une intégration native avec VMware Cloud Foundation via notre honorable VMware Data Services Manager et VMware vSAN. Les clients profiteront d’une assemblée élégante, comprenant une base de données de classe mondiale et le soutien de Google Cloud sur des environnements VMware Cloud Foundation, infatigablement solides, évolutifs et très sécurisés. Les performances analytiques d’une base de données PostgreSQL de base pourraient bien être multipliées par 100 avec l’ajout d’AlloyDB Omni sur VMware vSAN.

Nous fournissons également le premier stockage d’objet tiers à offrir une intégration native avec VMware Cloud Foundation via Data Services Manager – le MinIO Object Store. Il s’agit d’un magasin d’objets performant et robuste, idéal pour les data lakes et les utilisations de l’IA/ML à grande échelle. Promettant une protection et une résilience à toute épreuve face aux menaces sophistiquées des ransomwares, nous vous présentons notre nouvelle solution : Intelligent Threat Detection. Une fonctionnalité prometteuse offrant des capacités accrues pour lutter contre les événements de chiffrement grâce à l’IA/ML. Secouez donc la poussière de vos datacenters, amis, car nous sommes là pour vous mener vers l’étoile du nord de la transformation numérique.

La sécurité renforcée avec Intelligent Threat Detection

Imaginez que vous puissiez repérer les attaques avant qu’elles ne s’en prennent à vos systèmes et y riposter rapidement comme un pro. Imaginiez-vous capable de macher le travail aux ransomwares avant que la clé de chiffrement n’ait même une chance d’être tournée, grâce à une technologie d’analyse de comportement qui aurait l’agilité d’un renard et la précision d’un faucon. Eh bien, accrochez-vous à votre chaise parce que c’est exactement ce que nos clients pourront faire.

Et ce n’est que le début du voyage. Vous voyez, nous avons construit un environnement Cloud sécurisé qui est plus isolé qu’un explorateur polaire pendant une tempête de neige. Dans ce havre de paix, ils pourront détecter toute activité suspecte liée au chiffrement impliquant des charges de travail protégées, en se transformant en Sherlock Holmes des systèmes de fichiers et en analysant les volumes de données modifiés et l’entropie.

VMware Live Recovery : la sauvegarde réinventée

Ensuite, nous avons ajouté un peu de sel à la soupe. Nous avons créé VMware Live Recovery, une proposition de sauvegarde aussi convaincante que du sirop d’érable sur des pancakes. Cette offre garantit la résilience des systèmes et des données pour VMware Cloud. Elle vous offre une protection en béton armé, une reprise d’activité sécurisée, et une facilité d’utilisation déconcertante. Nos clients disposent donc d’un tableau de bord de contrôle des ransomwares, des capacités de reprise d’activité pour leurs dommages et intérêts internes et publics, d’une récupération des ransomwares moderne en un clin d’œil, et de capacités de licences tellement flexibles qu’elles pourraient faire du yoga.

On parle ici d’une gestion vraiment moderne et alignée de vos infrastructures Cloud et de toutes vos applications. C’est comme avoir une armée de petits assistants personnels qui travaillent jour et nuit pour vous.

Des fonctionnalités avancées pour une gestion moderne

Et si nous vous disions maintenant que toutes ces fonctionnalités chatoyantes et nouvelles de VMware Cloud Foundation incluent :

Une superbe mise en réseau et des capacités de sécurité plus poussées que celle d’un gorille de 200 kilos, avec le soutien de vSphere Distributed Services Engine (DSE). Le tout modernisant les centres de données en transférant les fonctions d’infrastructure full stack des CPU aux DPU.

Un support renforcé pour les plateformes de stockage NVMe grâce à notre tout légendaire vSAN Express Storage Architecture (ESA), permettant aux clients de déployer des serveurs de dernière génération aux performances redoutables, une évolutivité au sommet du Mont Everest et une efficacité supérieure.

Et pour finir, une expérience aussi unifiée qu’un troupeau de moutons avec des outils qui accélèrent la résolution des problèmes plus vite qu’une Coccinelle sur une autoroute autrichienne, grâce à VMware Aria Operations. Cela permet d’envisager l’empreinte de vos data centers comme jamais auparavant, pour vous alerter uniquement si cela vaut la peine de vous réveiller la nuit.

Calendrier des nouveautés à venir

Sortez vos agendas et marquez le 4e trimestre de l’exercice 2024 de VMware car la nouvelle génération de VMware Data Services Manager, VMware Live Recovery, les nouvelles fonctionnalités de VMware Aria Operations et les mises à jour de VMware Cloud Foundation arriveront comme un raz de marée technologique. D’autres services, comme Google AlloyDB Omni, MinIO Object Store for VMware Cloud Foundation et Intelligent Threat Detection, sont déjà en avant-première.

Communiqué de presse du 07 Novembre 2023