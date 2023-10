Israël vs Palestine : une grave menace pour l’industrie mondiale de la cybersécurité

Quand on pense aux affrontements entre Israël et la Palestine, on imagine souvent les tragédies humaines. Mais, discrètement, une autre bataille se joue : celle de la cybersécurité, qui nous concerne tous.

Les tensions entre Israël et la Palestine ont toujours marqué l’actualité. Aujourd’hui, l’impact se fait sentir profondément dans l’univers numérique, mettant en péril l’industrie mondiale de la cybersécurité.

L’influence du conflit entre Israël et Palestine sur l’industrie israélienne de la cybersécurité

Les médias internationaux ont largement couvert les événements tragiques d’Israël et de Palestine. Toutefois, au-delà des combats, une facette moins visible mais tout aussi cruciale est la perturbation de l’industrie israélienne de la cybersécurité. Certes, de grandes entreprises ont déplacé leur siège social, notamment aux États-Unis ou en Europe. Cependant, ayant maintenu leurs centres de R&D en Israël, elles sont inévitablement touchées par les répercussions du conflit entre Israël et Palestine. D’après SecurityWeek, deux entreprises de cybersécurité ont déjà reporté leurs annonces de financement en raison de la mobilisation des réservistes.

La guerre a entraîné une réduction des effectifs, notamment en raison de l’appel massif des réservistes de Tsahal, l’armée israélienne. Ces réservistes, souvent issus du monde de la cybersécurité, ont été formés technologiquement au sein de Tsahal, comme l’a souligné Yoav Leitersdorf de YL Ventures. L’appel de 300 000 réservistes a un impact significatif sur les entreprises de sécurité, en particulier les start-ups. Cette situation amplifie les tensions entre Israël et la Palestine dans l’écosystème entrepreneurial.

Beyond the Front Lines: How the Israel-Hamas War Impacts the Cybersecurity Industry https://t.co/KeaeBK3YP7 — SecurityWeek (@SecurityWeek) October 10, 2023

Les conséquences à court et long terme pour la cybersécurité

Les conséquences sont tangibles. Merlin Ventures, un investisseur américain majeur dans les startups de Tel Aviv, a dû annuler une session programmée cette semaine. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de l’impact du conflit entre Israël et la Palestine sur l’écosystème naissant de la cybersécurité en Israël.

Il est essentiel de comprendre l’importance du secteur de la cybersécurité, non seulement pour Israël mais aussi à l’échelle mondiale. Rien qu’en Israël, la cybersécurité emploie plus de 20 000 personnes. Des géants comme Microsoft, Intel, Palo Alto et CyberArk ont, chacun, près de 1 000 employés sur le territoire, et Check Point Technologies en compte environ 1 500. Beaucoup d’entre eux œuvrent dans la R&D. En 2021, les exportations d’Israël en matière de cybersécurité s’élevaient à 11 milliards de dollars.

Si des entreprises établies comme Check Point Technologies affirment que leurs opérations ne sont pas perturbées, car elles sont habituées à gérer différents scénarios à l’échelle mondiale, il n’en reste pas moins que les startups et les centres de R&D en Israël ressentent le poids du conflit entre Israël et Palestine.

Les conséquences à long terme sont incertaines. Il est probable que le développement de nouveaux produits soit retardé et que les financements pour les startups mettent plus de temps à se concrétiser. La durée nécessaire à Tsahal pour rétablir la normalité en Israël est inconnue. Cependant, une chose est certaine : l’industrie israélienne de la cybersécurité ressentira les effets de cette tension entre Israël et la Palestine bien après sa fin.