Jackpot à 35 millions $ : La police fait dérailler un vaste trafic de bolides sur le marché noir

Une opération conjointe baptisée Projet Vector menée par l'Agence des services frontaliers du Canada, la Police provinciale de l'Ontario, la Sûreté du Québec et d'autres corps policiers a permis de récupérer près de 600 voitures volées, d'une valeur totale de 34,5 millions de dollars.

L'Ontario, épicentre du fléau

Si le Québec n'est pas épargné, la province voisine de l'Ontario demeure l'épicentre de ce nouveau fléau au pays. Plus de 30 000 véhicules y ont été dérobés en 2023, soit environ un toutes les 14 minutes! Face à cette recrudescence alarmante, une escouade dédiée baptisée PATT (Provincial Auto Theft and Towing Team) a été mise sur pied pour réprimer ces agissements de plus en plus audacieux et violents.

Derrière ces méfaits se cachent de puissantes organisations criminelles tentaculaires qui engrangent des millions en faisant transiter illégalement ces véhicules par delà les frontières. Une fois exportés, ils sont revendus à prix d'or sur les marchés asiatiques, européens, africains et moyen-orientaux. Un business des plus lucratifs pour le crime organisé qui entraîne annuellement plus d'un milliard de dollars de pertes pour les assureurs et les contribuables canadiens.

Une offensive tous azimuts

C'est dans ce contexte que l'opération Projet Vector a vu le jour, fruit d'une étroite collaboration entre les différents corps policiers et l'Agence frontalière. Une offensive musclée qui laisse présager de nouvelles offensives ciblées pour assécher les revenus des groupes criminels.

Les autorités n'entendent toutefois pas en rester là. Galvanisées par ces résultats probants, elles poursuivront leurs efforts soutenus pour démanteler ces réseaux tentaculaires. Renforts d'effectifs, ressources accrues, stratégies concertées : tous les moyens seront mis en œuvre pour lutter contre cette criminalité grandissante.

