Pas sûr si un livre est écrit par une IA ? Cherchez ce label sur la couverture !

Pour les amoureux de livres écrits par de vrais auteurs, une excellente nouvelle ! La maison d’auto-édition Librinova vient d’annoncer un partenariat avec le label « Création Humaine » le lundi 8 janvier. Grâce à cette collaboration, il est désormais possible de discerner les œuvres créées par l’esprit humain de celles générées partiellement ou entièrement par une intelligence artificielle.

Certifier les œuvres écrites par les vrais auteurs

L’avènement de l’intelligence artificielle bouscule l’édition. Cette technologie permet de générer automatiquement des livres en un temps record. Ces ouvrages pullulent sur les plateformes comme Amazon et dans différents genres. On y trouve des poésies, des thrillers, des essais et bien d’autres encore.

Cependant, nombreux de ces écrits automatisés contiennent de graves erreurs factuelles. Il peut s’agir de données inexactes, de dates incorrectes ou d’autres fausses informations qui peuvent induire en erreur les lecteurs. Une « biographie de Léon Gautier », héros français du Débarquement, publiée sur Amazon deux jours après sa mort, en juillet 2023, en est un exemple frappant. Celle-ci affirme à tort qu’il a été emprisonné en Allemagne. La famille de ce héros français a dénoncé cette fausse information.

Le livre « Stoïcisme : les 10 secrets de la spiritualité antique pour mieux vivre la vie moderne sur le stoïcisme » aussi figure parmi les ouvrages ayant suscité les critiques. L’IA a inventé une citation de l’empereur Marc Aurèle sur les écrans.

Face à cette réalité, Cécile Gorse et Nicolas ont lancé en mai 2023 le label « Création Humaine ». Ce label permet de certifier que chaque œuvre provient de l’imagination et du talent d’un écrivain. « Le Label Création humaine certifie qu’un ouvrage a été conçu, développé et créé par le travail ardu, intentionnel et motivé de son auteur sans passage généré par des modèles de langage type ChatGPT, Bard ou Llama» indique l’entreprise sur son site.

Un label, après vérification par un détecteur IA

Librinova est l’une des maisons d’édition française les plus incontournables. Depuis son lancement en 2014, elle compte près de 9 000 titres répertoriés. Dès mi-janvier, ses auteurs auront la possibilité de demander l’apposition du label « Création Humaine » sur leurs ouvrages.

Pour l’obtenir, leurs écrits passeront par un processus en quatre étapes, dont l’analyse par une intelligence artificielle de l’entreprise. Afin de vérifier l’authenticité d’un texte, celle-ci mesure sa perplexité. Plus l’IA est perplexe, plus il y a de fortes chances que le texte est écrit par un humain. Pour confirmer ce résultat, l’IA répète ce test sur différents extraits du livre. Une fois procédures réalisées, l’entreprise apposera le label sur la couverture du livre.

Les auteurs peuvent demander cette certification pour 49 euros et ainsi valoriser le fait que leur livre provient exclusivement de leur imagination. Pour ceux qui souhaitent plonger dans la lecture d’un livre, écrit par un vrai auteur, finie l’incertitude face à des récits générés par l’IA. Il leur suffit de vérifier la présence de ce label, garantissant qu’ils tiennent entre leurs mains une création authentique de l’esprit humain.