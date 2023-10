Le géant chinois Baidu dévoile Ernie 4 : une IA capable de tenir tête à GPT-4 ?

Le géant chinois de la technologie Baidu présente en avant-première son modèle d’IA Ernie 4. Robin Li, le PDG de la société soutient que son outil est tout aussi performant que GPT-4 d’OpenAI en termes de complexité et de capacités globales. Baidu peut-il réellement tenir tête au leader du marché sur ce terrain ?

Baidu est une société technologique chinoise connue pour son moteur de recherche du même nom et ses modèles d’IA. Il vient de lancer une nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle, Ernie 4. Robin Li, le boss de la société, affirme avoir déployé sur le marché le rival de GPT-4 d’OpenAI.

Baidu CEO Robin Li announced ERNIE 4.0 foundation model, now available for invited testing. ERNIE 4.0 elevates foundation model capabilities in understanding, generation, reasoning, and memory.



