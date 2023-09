Le métier d’un ingénieur NLP (Natural Language Processing)

Un ingénieur NLP est un acteur important de la révolution technologique d’aujourd’hui. C’est un spécialiste qui allie l’intelligence artificielle (IA) et la linguistique pour créer des solutions de communications novatrices. Trouvez dans cet article les détails de ce métier d’exception.

Avec l’évolution de l’IA et les technologies numériques, la demande pour des professionnels aptes à comprendre et à façonner le langage humain n’a jamais été aussi importante. Le profil d’un ingénieur NLP (Natural Language Processing ou Traitement automatique du langage nature) correspond à cette demande. Il occupe ainsi une place importante dans le développement d’applications comme la traduction automatique, les assistants virtuels ou encore les chatbots. Découvrez dans cet article les essentiels à savoir sur le métier de cet ingénieur.

Qu’est-ce qu’un ingénieur NLP ?

Un ingénieur NLP ou ingénieur en traitement du langage naturel naisse de la capacité d’une technologie à effectuer le traitement et l’analyse des données en langage naturel.

Il se sert de plusieurs éléments pour développer des programmes avec la faculté d’interpréter les langues humaines. À titre d’exemple l’IA, les sciences de l’information, de l’informatique et des compétences linguistiques.

Grâce aux compétences d’un ingénieur NLP, il est possible de réaliser la majorité de nos tâches quotidiennes avec nos appareils mobiles. Ainsi, c’est un métier destiné aux personnes qui sont passionnées de la technologie et qui évolue continuellement avec des avancées récentes souhaitant travailler dans le domaine.

En quoi consiste le travail de cet ingénieur ?

Le métier d’ingénieur NLP révolutionne le monde. Vous pourriez devenir un, si vous estimez qu’il est nécessaire d’utiliser vos compétences pour dénouer de nouveaux problèmes. C’est surtout idéal pour ceux qui apprécient avoir un impact sur le monde.

L’ingénierie NLP est une profession qui consiste à développer des appareils et des systèmes pouvant comprendre le langage humain. Cet expert se charge aussi de fragmenter le langage en une brève structure et basique.

Cet ingénieur œuvre pour interpréter la relation entre les formes. Il se charge aussi d’analyser le fonctionnement des éléments structurels pour générer du sens. Par ailleurs, il se sert de ces outils linguistiques pour créer des ordinateurs dont la tâche principale implique le langage humain, à savoir Siri d’Apple ou Alexa d’Amazon.

Les compétences recquises

Un ingénieur NLP est le responsable de la conception des logiciels aptes à déchiffrer et répondre le langage naturel. Il travaille ainsi avec des méthodes de représentation de texte, des structures de données, de la modélisation ou encore des algorithmes d’extraction sémantique. Le but étant de développer des logiciels doués en analyse et traitement de texte.

C’est un métier qui requiert une bonne compréhension des techniques statiques. À cela s’ajoute la maîtrise des cadres de machine learning pour créer des modèles efficaces qu’il peut utiliser en production. Outre ces compétences, ce professionnel doit avoir une excellente connaissance en programmation comme Java, Python ou R.

Cet expert doit avoir la capacité d’écrire du code à la fois robuste, maintenable et testable. Une expérience en framewoks Big Data comme Hadoop et Spark est aussi un grand atout. De plus, être capable d’écrire du code en différentes langues est préférable pour ceux qui souhaitent travailler sur un important ensemble de données.

Bref, un ingénieur NLP doit :

avoir une excellente aptitude pour les mathématiques , surtout les statistiques et l’algèbre ;

, surtout les statistiques et l’algèbre ; avoir une compétence en modélisation de données et en ingénierie des structures ;

et en ingénierie des structures ; pouvoir relever les défis ;

; être à l’affût de la technologie ;

; apprécier faire partie d’une équipe collaborative ;

; avoir une bonne compétence en communications ;

; avoir la passion de créer une nouvelle chose tous les jours.

Combien gagne un ingénieur NLP ?

Vous désirez exercer en tant qu’ingénieur NLP et vous souhaitez connaître combien vous pourriez gagner ? Le salaire d’un ingénieur NLP dépend de plusieurs variables. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de les prendre en compte afin de vous aider à profiter de la meilleure offre.

D’après Glassdoor, cet ingénieur peut s’attendre à être rémunéré jusqu’à 116 708 dollars annuels aux États-Unis. Néanmoins, l’expérience de la personne est déterminante, ce qui fait augmenter considérablement la somme.

Par ailleurs, le salaire annuel d’un ingénieur NLP en Inde est en moyenne de 736 609 INR. Le potentiel de revenus de ce métier dépend en effet du niveau d’expérience ainsi que du secteur dans lequel vous exercez.

Enfin, en France, le revenu de ce professionnel se trouve dans la partie supérieure du revenu moyen des ingénieurs. Ainsi, c’est l’un des métiers à exercer si vous souhaitez faire une carrière qui propose une bonne source de revenus.

Ingénieur NLP : quelles sont les perspectives d’évolution

L’Intelligence Artificielle fait partie intégrante de notre quotidien. D’après LinkedIn, on compte actuellement plus de 500 postes libres pour des ingénieurs en traitement automatique du langage naturel et au minimum 3 000 postes pour le secteur de l’IA.

Certes, ces chiffres changent tous les jours, néanmoins, ce qui est sûr, c’est que les perspectives pour le métier d’ingénieur NLP sont de bon augure. Il est estimé que les experts qui travaillent en tant que chercheurs informatiques et qui œuvrent dans le domaine de l’information s’accroîtront de 22% entre 2020 et 2030. Ce chiffre affirme ainsi une hausse largement plus rapide que celle des autres secteurs.

Ainsi, si vous souhaitez vous lancer dans le domaine, vous pouvez envisager un marché de travail à long terme. Plus précisément, une voie de carrière accomplie dont vous pouvez profiter dès aujourd’hui.

Ingénieur NLP : quel statut choisir ?

Un ingénieur NLP peut exercer dans plusieurs domaines. Cette profession peut se faire au sein d’une entreprise ou en tant qu’indépendant. Pour ceux qui souhaitent se lancer en freelance, il faut prendre en compte certains critères. En effet, il faut savoir gérer son emploi du temps et sécuriser les clients.

Par ailleurs, si vous appréciez plutôt travailler pour le compte d’une entreprise, l’un des plus grands avantages est de faire partie d’une organisation. Vous aurez ainsi accès à une assurance maladie ou encore aux jours de congés rémunérés.

Pour faciliter votre choix, vous devez savoir si vous avez déjà une expérience avec des langages de programmation comme Python et Java. Ce sont des langages très utilisés dans les entreprises pour le développement d’un système NLP.