Intel Core i9 Raptor Lake : le score geekbench vient de leak, découvrez ses performances

Alors qu’Intel s’apprête à dévoiler sa prochaine génération de processeurs, un leak révèle les performances du Core i9 Raptor Lake Refresh.

Les fuites récentes ont déjà révélé plusieurs détails intéressants à ce sujet. En début d’année, un rapport aurait dévoilé les caractéristiques de trois modèles de bureau de la série K de Raptor Lake Refresh. À savoir les Core i9-14900K, i7-14700K et i5-14600K, tous déverrouillés. Aujourd’hui, une récente fuite semble corroborer certaines de ces caractéristiques. Le leak nous offre en effet un aperçu des performances du modèle phare, le Core i9-14900K.

Intel Core i9-14900K Raptor Lake Refresh vs la génération i9-13900K

Selon les informations provenant d’une liste Geekbench, le i9-14900K serait équipé de 24 cœurs et 32 threads. On aura donc droit à 8 cœurs dédiés aux performances et 16 autres consacrés à l’efficacité du CPU.

Le score geekbench indique également que ce processeur a obtenu un score de 3 140 points dans le test monocœur. Mais aussi un score de 19 134 points dans le test multicœur réalisé avec Geekbench 6.1.

Bien que le premier score soit nettement supérieur à celui du Core i9-13900K, le second score est inférieur à celui de l’ancienne puce. À titre d’information, celle-ci avait atteint plus de 21 000 points dans le test multicœur l’année précédente.

Pourquoi un score relativement bas que celui de la 13ème génération ?

Bien que le Raptor Lake Refresh soit attendu comme une amélioration modeste par rapport à la 13e génération de la gamme Raptor Lake, c’est toujours surprenant de découvrir un score multicœur plus bas pour ce modèle phare. Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce scénario inhabituel.

Premièrement, on aurait effectué le test du Raptor Lake Refresh sur un ensemble de données plus restreint. Ce qui pourrait rendre les résultats relativement imprécis.

Deuxièmement, l’utilisation de cartes mères non optimisées peut impacter négativement le score de référence du CPU. Cela dit, il est tout à fait compréhensible si la carte mère BIOSTAR Z790A-SILVER que l’on a utilisée dans le système de référence a été spécialement optimisée pour cette nouvelle puce.

Troisièmement, le test de référence a été réalisé avec le plan d’alimentation “Équilibré”. Le choix de cette configuration peut bel et bien limiter le véritable potentiel de performances de l’Intel Core i9-14900K. Surtout quand on réalise un test multicœur.

Intel Core i9 Raptor Lake Refresh : son prix en vaut-il la peine ?

Bien que l’Intel Core i9 Raptor Lake Refresh fasse l’objet d’un score de référence mitigé, il devrait être tout de même équipé de 36 Mo de cache intelligent L3. Cette nouvelle génération de CPU devrait également présenter un TDP de base de 125 W (253 W en mode PL2).

Quant à la fréquence de base, elle devrait facilement atteindre les 3,19 GHz et une impressionnante fréquence de crête de 6 GHz grâce au Thermal Velocity Boost d’Intel. À ce niveau, est-ce qu’elle pourrait supporter les cartes graphiques sans câbles ?

Les récentes fuites évoquent également que cette puce pourrait coûter plus cher que son prédécesseur. Mais Intel ne révélera pas encore le prix final pour le Raptor Lake Refresh.