Arnaque LeBonCoin : il loue une maison, débarque et les propriétaires sont là

Alors que les français se laissent porter par l’effervescence des vacances d’été, les escrocs eux-aussi sont dans le rush. Ils profitent de la saison estivale pour faire un maximum de victimes avec l’arnaque à la location sur les plateformes comme LeBonCoin.

Location d’été : mauvaise surprise pour cette famille Toulousaine

L’arnaque à la location sur LeBonCoin a toujours fait des victimes depuis des années. Les périodes des vacances sont souvent marquées par une recrudescence de ce genre d’escroquerie sur les plateformes de réservation d’hébergement entre particuliers.

Cette fois-ci, c’est une famille Toulousaine qui en a fait les frais. Celle-ci s’est confiée à Midi Libre de ses mésaventures pour crier son mécontentement et avertir les autres usagers. La mère de famille raconte. Elle dit avoir réservé une villa située à Agde, dans l’Hérault (dans le quartier du Grau d’Agde) sur LeBonCoin.

Arnaque à la location de vacances, faux RIB, codes frauduleux… Ces escroqueries en ligne de l’été: Faux sites de locations de vacances, usurpation d’identité bancaire, QR codes frauduleux… Les arnaques se multiplient sur internet durant les semaines… https://t.co/aU8RlM0FDJ pic.twitter.com/MiEuYJZ6Bc — Metropolitic Nantes 🔁 Robot de retweet (@MetropoliticBot) August 18, 2022

Elle a pu contacter le propriétaire au moment de la réservation et a même cosigné avec lui le contrat de location pour un montant de 1 700 euros. Des vérifications ont été faites, dit-elle qui lui ont permis de confirmer que la maison « existait réellement ». Elle a donc effectué le paiement.

Au départ des vacances, la mère de famille a essayé de contacter le propriétaire, en vain. Elle commence à avoir un doute. Une fois sur place, c’est la douche froide. Premier constat, le nom sur la boîte aux lettres ne correspond pas à celui communiqué par son interlocuteur. Mais surtout, la villa est déjà occupée par les « vrais » propriétaires.

Arnaque sur LeBonCoin : la mère de famille reconnaît son erreur

En racontant son histoire, la mère de famille reconnaît avoir fait une erreur, mais ne s’en est rendu compte qu’après coup. Elle a en effet effectué le paiement (par chèque) de la location en dehors de la plateforme LeBonCoin. La mère de famille déclare qu’elle va porter plainte et en profite pour mettre en garde les autres utilisateurs. Elle appelle à la prudence.

Internet a révolutionné la façon dont nous réservons les hébergements. L’ensemble du processus est rapide et facile. Cependant, cela a permis aux escrocs d’exploiter simplement des méthodes sophistiquées et convaincantes pour inciter les voyageurs à payer pour des locations inexistantes ou non disponibles.

Pour se protéger de ce type d’arnaque sur LeBonCoin (et autres plateformes similaires), effectuez impérativement l’ensemble des processus de location sur la plateforme elle-même. Autrement dit, informez-vous, réservez, payez et communiquez toujours sur le site. Si on vous demande de sortir de la plateforme, signalez-le immédiatement.

Pour vous assurer de l’authenticité de l’annonce et de la location, prenez également le temps de vérifier les avis sur l’hébergement laissés par les autres locataires. Enfin, vous pouvez également demander des photos supplémentaires, chose que les escrocs ne sont pas en capacité de fournir.