L’essor des Machine Customers dans le commerce

Les Machine Customers sont déjà parmi nous. Ils sont plus nombreux que les humains. Selon les experts, cette tendance surpassera l'impact du e-commerce. Les méthodes d'achat et de vente évoluent sans cesse. Grâce aux avancées technologiques, elles sont devenues une tâche hybride entre humains et machines. Voici comment les Machine Customers changent le paysage commercial.

Machine Customers : qui sont-ils ?

Les Machine Customers désignent des appareils intelligents qui utilisent l'intelligence artificielle et Internet pour effectuer des achats de façon autonome. Plus avancés que les systèmes automatisés classiques, ces machines évaluent leur performance, prévoient les besoins futurs et prennent des décisions d'achat indépendantes.

Or, elles peuvent commander des pièces ou des services sans l'intervention humaine, car elles opèrent grâce à des technologies de pointe.

Ces clients automatisés sont déjà parmi nous. Au cœur de l'Internet des objets (IoT) et de l'Internet industriel des objets (IIoT), plus de sept milliards d'appareils interconnectés pourraient agir comme acheteurs.

Citons, à titre d'exemple, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les montres intelligentes, les haut-parleurs et les imprimantes. De même, ces appareils ont déjà la capacité d'analyser des informations et de prendre des décisions.

Toutefois, c'est le cas de noter que ce n'est que le début d'une évolution majeure. D'ailleurs, l'ère actuelle montre que la technologie utilisée par ces appareils avance rapidement. Cela transforme notre interaction avec le marché.

De nombreux appareils électroménagers prennent désormais l'initiative d'effectuer des achats autonomes. D'ici 2030, il est estimé que les machines géreront 25% de toutes les transactions de marché, selon un panel de recherche de Gartner.

Par exemple, certaines imprimantes, comme celles utilisant le service HP Instant Ink, peuvent détecter une pénurie d'encre et commander seules une nouvelle cartouche. Cette commande est ensuite livrée à l'adresse enregistrée par le propriétaire de l'appareil.

En outre, d'autres appareils comme les brosses à dents, les machines à laver et les lave-vaisselles peuvent aussi identifier le besoin de pièces de rechange ou de détergent. Ces appareils sont souvent connectés à des services tels qu'Amazon Dash Replenishment, qui facilite ces achats automatisés.

Les véhicules autonomes, opérant dans des milieux industriels, montrent également cette capacité d'auto-gestion. Ils peuvent, par exemple, détecter une crevaison, prendre rendez-vous automatiquement avec un centre de service et y transmettre les informations nécessaires.

Ces actions, bien que petites à l'échelle individuelle, représentent une révolution dans les systèmes d'achat et de vente. Elles poussent ainsi les entreprises à adapter leurs stratégies pour séduire non plus seulement des humains, mais aussi des algorithmes.

L'ascension des Machine Customers dans le commerce

La présence des Machine Customers, ou clients machines, se fait déjà sentir. Initialement, des dispositifs comme les grattoirs d'écran ont marqué les débuts de cette technologie en extrayant des données de sites web.

Avec l'évolution technologique, ces dispositifs deviennent plus sophistiqués. Ils évoluent vers des robots et autres systèmes interactifs avec des plateformes numériques. Cette transformation nécessite que les entreprises développent des interfaces de programmation d'applications (API) pour améliorer les interactions avec ces clients non humains.

Des experts prévoient un impact majeur des Machine Customers sur l'économie dans les prochaines années. Selon ZDNet, ils pourraient générer des milliards de dollars de revenus d'ici 2030.

De son côté, Gartner rapporte que jusqu'à 20% des revenus des entreprises pourraient provenir de ces clients d'ici 2030, avec plus de 15 milliards de produits connectés agissant comme clients d'ici deux ans.

Gartner identifie trois phases de développement des Machine Customers : aujourd'hui, l'homme dirige et la machine exécute. En 2026, un leadership partagé entre humains et machines avec exécution par la machine. Et en 2036, la machine prendra entièrement le relais.

Les grandes entreprises technologiques se préparent déjà pour ce futur. Elles mettent en place les infrastructures nécessaires, comme l'IoT et l'intelligence artificielle, pour gérer cette nouvelle économie de clients machines.

Ce changement révolutionnera le commerce numérique. Il ouvrira également de nouveaux marchés, transformant les modèles commerciaux traditionnels.

Pourquoi les Machine Customers ne sont pas comme les clients humains ?

Les Machine Customers révolutionnent le shopping en apportant des avantages significatifs par rapport aux clients humains, ou en complément de ces derniers. Étant donné que les humains peuvent être incohérents et oublieux, leurs comportements d'achat sont souvent sous-optimaux.

Au contraire, les Machine Customers sont méthodiques et efficaces. Ils utilisent la logique et la raison pour effectuer des achats précis, évitant les dépenses inutiles ou impulsives.

Ces machines sont également à l'abri des émotions et des manipulations sensorielles qui affectent les humains. Par exemple, elles ne sont pas influencées par la musique ou les odeurs dans les magasins, ni par les tactiques psychologiques employées dans des lieux comme les casinos et les supermarchés. C'est pourquoi elles réalisent des choix plus objectifs et fiables.

En outre, les Machine Customers exploitent et analysent des quantités massives de données, bien au-delà des capacités humaines. Même si les humains utilisent des outils informatiques, ils ne peuvent égaler cette capacité de traitement de données.

Pourtant, les machines peuvent éviter le paradoxe du choix. Elles offrent des décisions d'achat optimisées et libérées des manipulations commerciales courantes.

Machine Customers : une popularité en hausse

L'intérêt pour les Machine Customers a nettement augmenté au cours des deux dernières années, selon Google Trends, tandis que le terme général « clients » a été peu recherché.

Google Trends montre que la valeur 100 représente le pic d'intérêt pour un terme, avec une valeur 50 indiquant que le terme est deux fois moins populaire que lors de son pic. Cela démontre un changement notable dans les priorités de recherche des utilisateurs.

Parallèlement, Google Ads rapporte que l'expression « Machine Customers » a connu une hausse spectaculaire de sa popularité, particulièrement en octobre 2023.

Le nombre de recherches mensuelles mondiales pour cette expression a grimpé d'environ 200 à 1000, soit une augmentation de 376% en trois mois. Contrairement à Google Trends, qui fournit une échelle relative de l'intérêt, Google Ads offre une vue plus précise du volume réel des recherches.

Ces données suggèrent une croissance rapide de l'intérêt pour les technologies liées aux clients automatisés, marquant une évolution significative dans les tendances de recherche mondiale et un intérêt accru pour l'intégration de solutions basées sur l'IA dans les interactions client.

L'Influence des clients intelligents sur les entreprises

L'augmentation des Machine Customers révolutionne les stratégies commerciales dans divers secteurs. Ce phénomène modifie la manière dont les entreprises envisagent les interactions et les transactions avec les clients, impactant divers secteurs de manière significative.

Cette tendance incite à l'innovation dans la conception de produits et les modèles commerciaux, ouvrant la voie à des produits et services spécifiquement conçus pour des achats automatisés.

Par exemple, cela incite les entreprises à mettre en place des systèmes de réapprovisionnement automatisés. Cela les pousse aussi à développer des modèles d'abonnement personnalisés, créant de nouvelles opportunités de revenus.

De plus, l'usage croissant de machines comme clients nécessite une évolution de l'expérience client et du support. Les entreprises développent des interfaces spéciales pour communiquer efficacement avec ces clients machines. Elles créent aussi des canaux dédiés pour améliorer cette communication.

En automatisant les tâches routinières, elles permettent aux agents humains de se concentrer sur des problèmes plus complexes. Cette transformation influence également des fonctions clés telles que la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les ventes, le marketing et le service client.

Les canaux de vente et de services sont adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des machines. Cela exige une utilisation accrue des données et des méthodes de communication adaptées aux décisions algorithmiques.

Il est également crucial de gérer les données avec précision, car les machines dépendent fortement de l'analyse de données pour prendre des décisions.

Cela soulève des questions éthiques et juridiques sur la confidentialité des données et la sécurité, défiant les entreprises à maintenir la conformité et les pratiques éthiques.

Les problèmes posés par les clients automatisés en entreprise

À mesure que les entreprises embrassent l'ère des Machine Customers, elles rencontrent divers défis qu'il faut aborder avec soin pour tirer profit des opportunités de croissance. Il est essentiel de surmonter ces obstacles efficacement pour réussir.

L'un des défis majeurs est l'amélioration des approches de vente. Avec les Machine Customers, les entreprises doivent repenser leurs stratégies traditionnelles. Elles doivent trouver un équilibre pour attirer à la fois les clients humains et permettre aux machines de prendre des décisions indépendantes. Cela implique souvent de personnaliser les interactions et les offres pour répondre à des besoins variés.

Ensuite, assurer la compatibilité et la communication fluide entre les systèmes de différentes industries est crucial. Investir dans des technologies qui facilitent l'interaction transparente entre machines est fondamental pour le succès des opérations.

La sécurité des données est également une priorité absolue. Lorsque les machines gèrent des transactions, elles échangent des informations sensibles. Adopter des mesures de cybersécurité strictes est indispensable pour protéger l'intégrité des données.

Il est également crucial de garantir la confidentialité des informations. Ces mesures renforcent la confiance entre les Machine Customers et les utilisateurs humains.

De plus, répondre aux besoins des clients, qu'ils soient humains ou machines, demande aux entreprises de personnaliser leurs produits, services et support. Chaque type de client a des préférences et exigences spécifiques qui doivent être satisfaites pour assurer leur fidélité et satisfaction.

Enfin, gérer la transition vers l'intégration des Machine Customers dans les systèmes commerciaux existants peut provoquer des perturbations. Il est essentiel pour les entreprises de gérer cette transition avec soin, afin de réduire les perturbations et d'assurer une expérience utilisateur sans accroc.

Ces ajustements stratégiques permettront aux entreprises de rester compétitives. Ils aideront aussi à maximiser les bénéfices dans un marché de plus en plus dominé par l'automatisation et l'intelligence artificielle.

