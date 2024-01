Lidl lance son propre cloud ! AWS détrôné par le géant du discount allemand ?

Lidl, le géant allemand du discount, défie désormais Amazon Web Services (AWS) en lançant son propre service cloud. La société mère de Lidl, le groupe Schwarz, introduit StackIT, un ambitieux projet cloud « Made in Germany ». Cette audacieuse incursion dans la technologie suggère un potentiel bouleversement du marché du cloud, dominé jusqu’ici par des acteurs internationaux.

Lidl fait son entrée sur le marché du cloud pour concurrencer AWS

Lidl, jusqu’alors synonyme d’économie dans le commerce de détail, se réinvente en pionnier du cloud computing. Par le biais du groupe Schwarz, StackIT est lancé, ciblant non seulement les entreprises internes comme Kaufland et Schwarz Produktion mais aussi les clients externes.

Cette expansion marque une évolution stratégique pour Lidl, entrant en concurrence directe avec des géants comme AWS. StackIT, initialement une unité informatique interne, devient ainsi un acteur clé sur le marché du cloud.

Le groupe Schwarz répond aux besoins d’une alternative européenne dans le cloud computing. Christian Müller, CIO de Schwarz IT, évoque l’ouverture de StackIT comme un chemin vers la souveraineté numérique et la compétitivité économique européenne. Ce lancement répond à l’appel gouvernemental pour une alternative européenne aux fournisseurs de cloud non européens.

StackIT : solution cloud allemande pour sécurité et souveraineté numérique

StackIT se positionne comme une réponse aux besoins de sécurité et de souveraineté numérique. Avec ses services de stockage d’objets, bases de données, et instances de calcul, StackIT offre des solutions complètes. En plus, les installations situées à Ostermiething en Autriche (DC10) et à Ellhofen en Allemagne (DC08) illustrent cet engagement envers la sécurité et la qualité.

Rolf Schumann, CDO de Schwarz Digital, présente StackIT comme une solution cloud 100 % « Made in Germany ». Il estime qu’elle répond aux exigences des entreprises et des organisations du secteur public.

Les centres de données DC10 et DC08, construits respectivement en 2018 et 2017, sont des exemples d’infrastructures avancées et durables. Ils utilisent le refroidissement de la rivière et de l’énergie renouvelable. De plus, DC10 affiche un PUE de 1,1.

Lidl : du supermarché au cloud – une ambition technologique

L’expansion de Lidl dans le cloud computing reflète la vision stratégique du groupe Schwarz pour devenir un acteur majeur dans ce secteur.

Avec plus de 500 000 collaborateurs et un réseau étendu de plus de 11 000 magasins en Europe et aux États-Unis, le groupe dispose des ressources nécessaires. Ainsi, il peut se positionner comme un concurrent sérieux face à des géants tels qu’AWS. Le développement de StackIT pourrait redéfinir le paysage concurrentiel du cloud computing. Il est dominé jusqu’à présent par des sociétés principalement américaines.

Par ailleurs, le groupe Schwarz a initié sa transition vers le cloud computing bien avant le lancement de StackIT. En 2020, des informations indiquaient que le groupe cherchait à lancer une entreprise informatique, peu de temps après avoir acquis la société de logiciels Camao IDC. Les efforts dans ce domaine ont commencé dès 2018, avec le lancement interne d’une offre cloud en 2019.

En novembre 2021, le groupe a consolidé sa position dans le domaine de la technologie. Il a acquis une participation majoritaire dans XM Cyber, une société israélienne spécialisée dans la cybersécurité. La combinaison de ces actions stratégiques démontre l’engagement de Lidl dans le secteur de la technologie et son ambition de fournir des solutions innovantes et sécurisées. En outre, l’entreprise s’engage à utiliser de l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelable pour ses opérations. Cette démarche reflète une conscience environnementale croissante.