Palworld : la Mega-Sphère peut vous changer la vie. Comment l’obtenir ?

La Mega-Sphère est sans doute un des atouts les plus convoités dans Palworld. En effet, elle offre un sacré avantage aux joueurs. Et il existe maintenant une astuce de référence pour l’obtenir en toute facilité.

Palworld, le nouveau jeu open world et multijoueur vient de créer un buzz phénoménal. En effet, cet exploit de Pocketpair respecte tous les aspects d’un bon survival game. Collectionnez des créatures, les faire combattre, tout en travaillant dans vos champs et vos usines. Un concept complet, qui assure l’immersion du joueur tout au long du jeu. Mais pour accélérer votre progression, vous pourrez compter sur différents atouts. Et la Mega-Sphère est un des incontournables de Palworld.

Palworld : c’est quoi au juste ?

Un bref résumé pour les débutants. Palworld est un jeu de survie sur PC et sur Xbox. Certains le classent dans la catégorie des « pokemons-like ». Toutefois, ce jeu réserve des surprises pour les adeptes. Vous allez capturer des monstres, survivre dans un monde hostile, construire, et rassembler vos ressources. Comme quoi, le joueur aura un contrôle total sur son monde. Cette liberté est aussi un atout majeur de Palworld.

Obtenir la Mega-Sphère de Palworld : le guide ultime

Cette astuce est destinée à tous les joueurs de Palworld. Débutants, ou connaisseurs, c’est le moment d’obtenir votre Mega-Sphère. Pour commencer, votre personnage doit être au niveau 14. C’est la progression minimale pour débloquer la Mega-Sphère dans l’arbre technologique. Et ce n’est que le début.

Vous devez dépenser deux points de technologies anciennes pour initier votre quête. La Mega-Sphère est maintenant disponible dans la section « création » du jeu. Il ne reste plus qu’à rassembler les matériaux pour fabriquer cet outil avantageux. Explorez l’univers de Palworld à la recherche des ressources suivantes : fragments de Paldium, bois, pierre, et lingots.

Voici la recette précise pour fabriquer enfin votre Mega-Sphère :

1 fragment de Paldium

1 lingot

5 bois

5 pierres

Les bois et les pierres sont les plus faciles à trouver. Vous n’aurez qu’à vous déplacer dans n’importe quelle direction sur la carte. Pour le lingot, vous devez vous rendre dans une forge de raffinage.

Une fois que vous aurez rassemblé les matières premières, vous n’avez plus qu’à vous rendez dans la section « création ». Patientez quelques instants, et amusez-vous avec votre Mega-Sphère toute neuve.

La Mega-Sphère est un atout considérable durant votre aventure. Vous pourrez l’utiliser pour augmenter vos chances de capture. Une fois que vous serez en face de votre cible, n’hésitez pas à équiper votre Mega-Sphère. Lancez la “mode capture” avec RB, ou Q. La touche dépend de votre plateforme (console ou PC). Ajustez votre visée pour avoir votre cible dans votre ligne de mire. Relâchez-vous pour profiter d’une capture améliorée. Avec la Mega-Sphere, vous diminuez votre taux d’échec.

Et vous pourrez aussi exploiter les avantages de cet outil en plein combat. En effet, la Mega-Sphère facilite le changement de tactique durant ces situations. Par exemple, vous pourrez constituer une équipe de choc pour combattre vos ennemis.