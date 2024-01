Pokémon, mais avec des armes : pourquoi Palworld est déjà le jeu de 2024 ?

Palworld est un jeu mariant la capture et le dressage de monstres de Pokémon avec la violence et l’immoralité satirique de GTA. Le tout, saupoudré d’une pincée d’IA générative. Découvrez pourquoi ce jeu a tout pour devenir le plus gros succès vidéoludique de 2024 !

Avec plus de 100 milliards de dollars générés depuis 1996, Pokémon est de loin la franchise la plus lucrative et populaire de l’Histoire. Pikachu et ses amis surpassent largement des mastodontes comme Mickey Mouse, malgré les décennies qui séparent la création de ces personnages fictifs.

Les jeux vidéo Pokémon en eux-mêmes représentent environ 20% des revenus liés à la marque, tandis que les produits dérivés constituent plus de 65%. Pour le reste, l’argent provient aussi des cartes à collectionner et des dessins animés.

Toutefois, il y a une idée à laquelle les créateurs n’ont jamais pensé : donner des armes aux Pokémon. Et cette idée se révèle très pertinente, si l’on se fie au succès explosif du jeu Palworld qui vient de sortir sur Steam…

Palworld : un Pokémon-like pour les dresseurs qui ont grandi

Développé par Pocketpair, ce jeu est présenté comme « un tout nouveau jeu multijoueur de collection de monstres avec des éléments de survie en monde ouvert ».

Il n’y a donc aucun rapport direct avec Pokémon, Nintendo ou Game Freak, mais l’inspiration est évidente et n’a pas échappé à la communauté des gamers.

Et le concept plaît, beaucoup, à tel point qu’une attente phénoménale s’est développée autour du jeu en amont de son lancement.

Depuis la première bande-annonce parue en 2021, ce jeu est très attendu au tournant. Au fil du temps, les joueurs ont appris qu’ils ne se contenteraient pas de chasser des créatures, mais qu’ils pourraient aussi les vendre, les manger ou même les exploiter à des fins de travail forcé.

Selon la description présente sur la page Steam, « dans un environnement difficile où la nourriture est rare et où errent des braconniers cruels, le danger guette à chaque coin de rue. Pour survivre, vous devez faire preuve de prudence et faire des choix difficiles, même si cela signifie manger vos propres compagnons le moment venu ».

Le dernier trailer en date, publié le 9 janvier 2023, a aussi permis de découvrir que les Pals peuvent utiliser toutes sortes d’armes à feu telles que des fusils d’assaut.

Palworld is brutal.



I was NOT expecting the ending. 😭😭😭 pic.twitter.com/bTaSjayVFn — NoahJ (@NoahJ456) January 17, 2024

En outre, le streamer NoahJ ayant eu accès au jeu en avant-première a découvert aux côtés de 5,2 millions de followers que les joueurs sont encouragés à être violents avec leurs petits monstres.

Alors qu’il explorait les fonctionnalités du jeu, il a tenté d’utiliser un « couteau de boucher » dans son inventaire et son personnage s’en est directement servi pour tuer brutalement un petit Pal rose aux allures de félin.

Quand Pokémon fusionne avec GTA

On est donc loin de l’univers candide et mignon de Pokémon… et cela semble plaire. Rien d’étonnant, sachant qu’un autre succès phare de l’industrie du jeu vidéo est GTA V avec plus de 185 millions d’exemplaires vendus (c’est le troisième jeu le plus vendu derrière Tetris et Minecraft).

La saga GTA est elle aussi connue pour son caractère violent et immoral, et le sixième opus prévu pour 2025 est d’ailleurs lui aussi très attendu (le trailer a battu de nombreux records de vues).

En y réfléchissant, il n’y a donc rien de surprenant à ce qu’un jeu mélangeant les codes de Pokémon et GTA semble voué au succès. Les étoiles sont alignées pour que Palworld fasse un tabac.

Le jeu surpasse déjà Cyberpunk 2077, Elden Ring et Baldur’s Gate 3

Et c’est d’ores et déjà le cas. Lancé en accès anticipé le 19 janvier 2024, le jeu rencontre déjà un succès tonitruant. Plus de 4 millions de copies ont été écoulées en trois jours, et le titre est devenu le deuxième jeu payant le plus joué dans l’histoire de Steam.

À l’heure même où nous écrivons ces lignes, près d’un million de personnes sont plongées dans le jeu alors que nous sommes un lundi matin. Son record est pour l’instant de 1 291 967 joueurs en simultané.

#Palworld has sold over 4 million copies in only about 3 days!



Momentum has increased since yesterday, with the latest sales at 86,000 units per hour.



Thank you everyone for playing Palworld!



Please leave a review if you've been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/lTSLLiFHjc — Palworld (@Palworld_EN) January 21, 2024

Cela le place juste derrière PUBG : Battlegrounds dont le record atteint 3 257 248 joueurs simultanés. Si l’on prend en compte les jeux gratuits, Palworld arrive en cinquième position derrière Counter Strike 2, DOTA 2 et Lost Ark.

Il a donc d’ores et déjà surpassé Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy ou même Elden Ring et Baldur’s Gate 3, respectivement nommés jeux de l’année 2022 et 2023 !

Son succès n’a donc pas été entravé par les accusations de plagiat de Pokémon, ni par une controverse liée à l’utilisation de l’IA pour générer ses créatures imaginaires…

Un plagiat de Pokémon via l’IA générative ?

En effet, le CEO de Pocketpair, Takuro Mizobe, a récemment affirmé sur son blog que les Pals n’ont pas été générés à l’aide d’une IA comme MidJourney et DALL-E. Selon lui, certains monstres ont nécessité plus d’un mois juste pour créer le modèle 3D.

Pourtant, les internautes viennent de retrouver d’anciens tweets compromettants. En 2021, Mizobe avait déclaré : « l’IA a tellement évolué que je ne plus dire lequel est un Pokémon » en commentant des imitations de petits monstres Nintendo générées automatiquement.

Plus récemment, le 28 novembre 2022, il a également affirmé sur X : « si vous la passez à travers le filtre de l’IA, l’image ne représente souvent pas une chose spécifique, alors peut-être que le problème des droits d’auteur sera résolu ? ».

Il avait ensuite conclu que : « dans une trentaine d’années, la perception du droit d’auteur par le grand public aura peut-être considérablement changé ».

Il est clair que ces anciens tweets ont de quoi éveiller les soupçons concernant l’utilisation de l’IA générative pour créer ces créatures fictives en s’inspirant de Pokémon déjà existants…

here's the CEO of Pocketpair talking about using AI to bypass copyright, generating fakemons with it, calling AI: Art Imposter a real-time image generation game, and being excited for games powered by GPT-4 pic.twitter.com/79xwZr0yEI — Zaytri 🍉 #StrikeForPalestine (@imZaytri) January 19, 2024

Entre violence, immoralité, plagiat et IA générative, Palworld est sans conteste le jumeau maléfique de Pokémon… si vous souhaitez néanmoins essayer le jeu, il est disponible dès maintenant sur Steam, PC, Xbox et via le Xbox Game Pass !