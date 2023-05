Microsoft Fabric, la plateforme Data tout-en-un boostée par l’IA : tout savoir

Microsoft Fabric est une nouvelle plateforme Data tout-en-un, permettant aux entreprises d’exploiter pleinement leurs données grâce à l’intelligence artificielle. Un « game-changer » pour l’analyse ? Découvrez tout ce que vous devez savoir !

Au fil des dix dernières années, le monde de la Data a beaucoup évolué grâce à de nombreuses innovations. Toutefois, ceci a aussi provoqué une fragmentation du stack technologique.

Les entreprises doivent aujourd’hui jongler entre des centaines de solutions commerciales et open source. Et beaucoup de ces produits tendent à garder les données en silos.

Afin de remédier à ce problème, Microsoft a décidé de combiner l’intégration, l’ingénierie, le warehousing, la data science, la business intelligence et tous les autres composants de l’analyse de données en une expérience unifiée : Fabric.

Qu’est-ce que Microsoft Fabric ?

Lancée le 23 mai 2023, Microsoft Fabric est une nouvelle plateforme complète en SaaS (logiciel en tant que service cloud) dédiée à l’analyse de données.

Elle repose sur le data lake OneLake de Microsoft, mais peut aussi puiser les données à partir de Amazon S3 et Google Cloud Platform.

Cette solution inclut 7 principaux services et outils dont des connecteurs de données, des outils d’ingénierie, de science des données et d’analyse.

Le module Synapse Data Engineering permet d’utiliser Apache Spark, tandis que Synapse Data Science est dédié aux Data Scientists pour la construction de modèles IA.

De son côté, Synapse Data Warehousing combine des outils de lakehouse et de data warehousing avec la capacité d’exécuter SQL sur des formats de données ouverts.

L’outil Synapse Real-Time Analytics permet quant à lui aux développeurs de travailler avec les données en streaming et d’analyser de larges volumes en temps réel.

Outre la suite Synapse, la plateforme de business intelligence Power BI est incluse pour aider les analystes et utilisateurs non techniques à générer des insights à partir de données grâce à l’IA.

La plateforme propose aussi un nouveau service de développement « no-code » intitulé Data Activator, permettant aux utilisateurs de surveiller leurs données en temps réel grâce à un système d’alerte.

Le module Data Factory est également inclus avec ses 150 connecteurs préfabriqués pour les sources de données cloud ou on-premises. Il permet une expérience glisser-déposer pour la transformation de données et confère la capacité d’orchestrer les pipelines de données.

Tous ces différents outils sont intégrés et leurs fonctionnalités peuvent être combinées. Et sans surprise, la nouvelle IA Copilot de Microsoft est au rendez-vous.

Elle permettra aux utilisateurs de construire facilement des pipelines de données, de générer du code, de construire des modèles de machine learning et bien plus encore.

Le service Azure OpenAI va aussi permettre aux utilisateurs d’exploiter l’IA générative sur toutes les couches de la plateforme pour révéler tout le potentiel de leurs données.

Faut-il adopter Microsoft Fabric ?

Avec Fabric, Microsoft veut permettre aux professionnels de la data de collaborer efficacement grâce à une solution complète.

Cette plateforme regroupe une infrastructure de calcul, un data lake, et des fonctionnalités de gouvernance pour que les professionnels IT puissent tout gérer et créer des sources de confiance pour toute l’organisation.

Avec ce produit tout-en-un, les entreprises peuvent potentiellement réduire leurs coûts puisqu’un seul achat sera nécessaire.

Au cours de l’année passée, Fabric a été présenté en avant-première à plus de 100 entreprises du Fortune 500. Beaucoup d’entre elles ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de simplifier leur infrastructure de données sans se verrouiller à un vendeur cloud unique.

En effet, l’un des avantages est que le Data Lake central est bâti autour de Apache Parquet. Ce format open source orienté colonne est dédié au stockage et à la récupération de données.

Cette solution est également pensée pour une approche multi-cloud, avec la prise en charge des données stockées sur Amazon S3 ou Google Storage.

Autre point fort : le modèle tarifaire est simplifié au maximum, avec une focalisation sur l’infrastructure de calcul. Ceci permet d’éviter les difficultés liées à l’intégration et d’éliminer les dépenses superflues.

Tout le calcul étant virtualisé et serverless, le même flux utilisé pour l’ingénierie de données et la Data Science peut être utilisé pour d’autres composants comme Power BI et SQL. La capacité achetée peut être réutilisée à volonté.

En outre, ce système unifié unique simplifie la gestion de l’accès et la gouvernance des données à l’aide de Microsoft Purview.

Par exemple, si un employé veut analyser des données hautement confidentielles sur les salaires et les exporter vers Excel ou Power BI, le service s’assure que les documents créés à partir de ces données héritent des mêmes labels et règles de confidentialité.

Actuellement en preview publique, Fabric peut être essayé dès à présent par n’importe qui. Vous n’avez même pas besoin de fournir vos informations de paiement ! À partir du 1er juillet 2023, la solution sera disponible sur toutes les versions de Power BI.