Oubliez Bing ChatGPT ! Voici le nouveau nom donné à l’IA par Microsoft

Oubliez Bing. Microsoft vient de lancer Copilot. Et l’entreprise a aussi ajouté quelques mises à jour à son innovation. Mais ne vous inquiétez pas, car cette innovation est toujours performante.

Microsoft veut surfer sur sa vague de réussite. Le géant de la high-tech a alors décidé de renommer Bing. Désormais, elle s’intitulera Copilot. En effet, la marque avait déjà Microsoft 365 Copilot, et Windows Copilot. Il ne restait plus qu’à ajouter l’IA Copilot pour compléter le trio. L’entreprise attend un énorme succès après le lancement de son nouvel outil.

Copilot sera toujours alimenté par ChatGPT

Selon certains spécialistes, le changement de nom n’est qu’une stratégie marketing. En effet, Microsoft voulait globaliser tous ses outils. Toutefois, Copilot sera toujours aussi performant que Bing. L’IA est formée par le LLM de ChatGPT.

Et cette intelligence artificielle sera plus simple à utiliser. Les interfaces ergonomiques améliorent ainsi l’expérience des utilisateurs. Selon Microsoft, Copilot sera un allié de taille dans la vie quotidienne. À noter, que l’entreprise vient d’annoncer la nouvelle durant la conférence Ignite.

« Bing Chat et Bing Chat Entreprise deviennent tout simplement Copilot. Donc, si vous êtes un utilisateur régulier de Bing avec ChatGTP, vous ne devriez pas vous attendre à trop de changements lorsque la marque change. Vous pourrez toujours accéder et discuter avec Copilot, et il pourra toujours naviguer sur Internet pour répondre aux questions et effectuer des recherches ». Microsoft durant la conférence Ignite.

Une innovation à un prix raisonnable

Microsoft réserve une version « gratuite » de Copilot aux particuliers. Ici, vous disposerez toujours des fonctionnalités classiques de l’IA basée sur ChatGPT. L’IA peut encore prendre des notes, rédiger des e-mails, et même vous rappeler vos réunions Teams.

Toutefois, il existe une version payante, avec un abonnement de 30 dollars par mois. Cette offre est destinée aux entreprises. Les utilisateurs bénéficient alors de plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, ils peuvent protéger leurs données, ou accéder à l’application Microsoft 365.

Et les mises à jour ?

Copilot possède plusieurs fonctionnalités de référence pour les usagers. Les plus expérimentés peuvent créer leurs propres chatbots. Cette option sera livrée avec la version payante.

Par ailleurs, l’entreprise prévoit des options pratiques dans la vie quotidienne. D’ici peu, vous pourrez demander à Copilot de vous indiquer les itinéraires pour vous rendre à une destination quelconque. L’IA sera aussi capable de prendre des notes, suggérer des extraits de code, et même calculer la rentabilité de votre projet.