Microsoft intègre Python dans Excel : une révolution pour la Data Science ?

Microsoft annonce l’intégration directe du langage de programmation Python dans Excel ! Ceci va notamment permettre de combiner les bibliothèques de Data Science comme Pandas avec les fonctionnalités de visualisation d’Excel pour centraliser l’exploration des données… découvrez tout ce qu’il faut savoir !

Utilisé par des millions d’entreprises dans le monde entier, Excel est l’un des logiciels de tableur les plus populaires depuis son lancement en 1985.

À présent, Microsoft annonce une nouveauté majeure : la prise en charge du langage de programmation Python sur Excel, directement dans le logiciel ! Il sera possible de combiner les scripts en Python avec les formules Excel dans le même workbook.

Le but ? Exploiter la synergie entre ces deux outils pour la Data Science. Comme l’explique Stefan Kinnestrand de Microsoft, cette intégration va réunir « le meilleur des deux mondes pour l’analyse et la visualisation de données ».

De son côté, le créateur de Python, Guido van Rossum, se dit « excité que cette excellente, étroite intégration de Python et Excel voie la lumière du jour ». Il espère que « les deux communautés trouvent de nouveaux cas d’usage intéressants pour cette collaboration ».

Jusqu’à présent, pour travailler avec des fichiers Excel, les utilisateurs de Python devaient utiliser des bibliothèques spécifiques ou des add-ons Excel payants comme PyXLL. Désormais, l’intégration est native !

Le fruit d’un partenariat avec Anaconda

Il sera notamment possible de manipuler et d’explorer les données sur Excel en utilisant les plots et les bibliothèques Python comme Pandas, statsmodel, Matplotlib et Seaborn.

Par la suite, les formules d’Excel et ses fonctionnalités de DataViz comme les graphiques et les PivotTables permettront d’obtenir des insights supplémentaires pour approfondir l’analyse.

Afin de permettre aux Data Analysts et Data Scientists d’accéder aux meilleures bibliothèques de Data Science, Microsoft a noué un partenariat avec Anaconda.

Ce dernier a publié une série de billets de blog et de vidéos pour présenter des exemples et des exercices de code « Python-in-Excel ».

Les Workbooks avec Python peuvent être partagés et co-écrits comme n’importe quel fichier Excel, et les collaborateurs peuvent même rafraîchir le traitement et le résultat des scripts Python sans activer le langage de programmation dans leur propre installation.

Une sécurité maximale grâce au Cloud de Microsoft

En cette période où les cybermenaces font rage, la sécurité est bien entendu une priorité. C’est pourquoi Microsoft souligne que Python sur Excel tourne sur son cloud en tant qu’expérience M365 avec un niveau de sécurité d’entreprise.

Le code Python est exécuté sur des conteneurs isolés, sans accès aux appareils, au réseau ou aux tokens d’utilisateur. La seule communication réelle entre Python et Excel aura lieu via des fonctions limitées xl() e=PY().

Elles permettent seulement de retourner des résultats de code, mais pas de macros, de code VBA ou d’autres données.

Dans le passé, les applications Office avec des scripts et macros VBA ont été exploitées par les hackers à de nombreuses reprises.

Plusieurs partenaires de Microsoft ont déjà pu essayer Python sur Excel en avant-première, et leurs retours sont extrêmement positifs !

Comment utiliser Python sur Excel ?

Nul besoin de télécharger d’outil additionnel : Python est directement intégré à Excel ! Il suffit de cliquer sur le bouton « Insérer Python » dans la section Formules du ruban Excel, et de commencer à écrire votre code Python.

Notons toutefois que cette nouveauté est actuellement disponible en preview publique, uniquement pour les membres du programme Microsoft 365 Insiders Beta Channel. Vous devez aussi avoir Excel mis à jour vers le build 16818.

À la fin de cette preview, Microsoft prévient que plusieurs fonctionnalités seront payantes et nécessiteront une licence spécifique. Davantage de détails seront partagés peu avant la disponibilité générale, dont la date n’a pas encore été précisée…