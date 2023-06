Microsoft se donne 10 ans pour créer un superordinateur quantique : tout savoir

Microsoft projette un superordinateur quantique opérationnel dans les 10 prochaines années.

Pour la construction d’un superordinateur quantique basé sur des qubits topologiques, Microsoft dévoile sa feuille de route. Selon Krysta Svore, vice-présidente du développement quantique avancé de Microsoft, moins de 10 ans seront nécessaires pour construire ce superordinateur. Il sera capable d’effectuer un million d’opérations quantiques fiables par seconde. Cette annonce marque une étape majeure alors que l’industrie vise à dépasser l’ère actuelle de l’informatique quantique à échelle intermédiaire bruyante (NISQ).

Microsoft : avancées majeures vers le superordinateur quantique et une révolution technologique en vue

Krysta Svore, vice-présidente du développement quantique avancé de Microsoft, affirme que leur feuille de route pour le superordinateur quantique se mesure en années, pas en décennies. L’année dernière, Microsoft a annoncé une percée majeure avec la création de qubits basés sur Majorana, connus pour leur stabilité. Cette avancée difficile à réaliser a été soutenue par des résultats et des données provenant de plusieurs appareils. Aujourd’hui, Microsoft est à un niveau de mise en œuvre fondamentale avec des machines quantiques bruyantes d’échelle intermédiaire. Cependant, pour progresser vers une utilité pratique et avantageuse, l’industrie doit atteindre le niveau de résilience. Cela implique l’utilisation de qubits physiques dans un code de correction d’erreurs et leur utilisation comme unité de qubit logique.

Pour cela, un ordinateur quantique capable d’effectuer un million d’opérations quantiques fiables par seconde sera nécessaire. De plus, il devra avoir un taux d’échec d’une opération par billion. Microsoft est déterminé à accélérer le développement de son superordinateur quantique et à repousser les limites de l’informatique quantique. Leur objectif est de rendre la technologie des qubits topologiques largement disponible. Cela ouvrirait de nouvelles perspectives dans la résolution de problèmes complexes et la transformation de divers secteurs. Avec leur engagement envers l’innovation et une approche axée sur la recherche scientifique, Microsoft joue un rôle clé. Ils sont en tête de la course à l’informatique quantique et contribuent à construire un avenir technologique révolutionnaire.

La construction de qubits protégés et l’accélération de l’informatique quantique

La prochaine étape implique la construction de qubits protégés par du matériel. Krysta Svore a déclaré que son équipe fait de grands progrès dans cette entreprise. Ces qubits seront petits et rapides, capables d’effectuer une opération qubit en moins d’une microseconde. Ensuite, l’équipe se concentrera sur l’emmêlement de ces qubits à travers le processus de tressage, un concept discuté depuis le début des années 2000.

La construction d’un système multiqubit plus petit et la démonstration d’un système quantique complet sont les étapes suivantes de cette feuille de route ambitieuse. Microsoft devra faire preuve de diligence pour atteindre ces objectifs, car d’autres acteurs, tels qu’IBM et IonQ, rivalisent également pour surpasser l’ère NISQ en utilisant des méthodes plus établies pour construire leurs qubits.

En plus de partager sa feuille de route, Microsoft a annoncé Azure Quantum Elements, une plateforme combinant calcul haute performance, IA et quantique pour accélérer la découverte scientifique. Par ailleurs, Copilot pour Azure Quantum est un modèle d’IA spécialement formé. Il aidera les scientifiques et les étudiants à générer des calculs et des simulations quantiques.

Cette série d’annonces témoigne de l’engagement de Microsoft à relever les défis de la création d’un superordinateur quantique. Elle vise également à ouvrir de nouvelles possibilités dans la recherche scientifique et technologique. La course aux armements dans ce domaine est intense. Microsoft se positionne comme un acteur clé prêt à franchir les étapes nécessaires pour réaliser un système quantique complet et fonctionnel. L’avenir de l’informatique quantique est prometteur, et ces développements marquent une étape importante vers cette réalité passionnante.