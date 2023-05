Mozilla acquiert Fakespot : Firefox va permettre d’identifier les faux avis

Certaines des plus grandes plateformes de e-commerce ont déjà mis en place des outils pour analyser et supprimer les faux avis. Les sites ont également lancé le système des avis vérifiés. Cela signifie que l’auteur du commentaire a effectivement acheté le produit sur le site où il a rédigé l’avis.

Malgré les efforts déployés pour lutter contre les faux avis, les vendeurs trouvent toujours les moyens de contourner le système. Beaucoup n’hésitent pas à embaucher une armada de rédacteurs pour produire une grande quantité de faux avis. D’autres proposent des articles gratuits en échange des avis positifs, voire élogieux.

En sachant que les avis jouent un rôle important dans les décisions d’achat des consommateurs, comment s’assurer de la fiabilité des recommandations ? Pour aider les utilisateurs à détecter les manipulations, Mozilla va intégrer Fakespot, un détecteur de faux avis qu’il a récemment acquis, à Firefox.

Mozilla vient de finaliser l’achat de Fakespot, une startup américaine fondée en 2016 qui a développé une plateforme d’authentification de données en ligne. La solution proposée par la société analyse les avis écrits sur les sites de e-commerce et fournit aux acheteurs potentiels une note basée sur l’authenticité de l’avis.

En aidant les consommateurs à détecter les faux avis, Fakespot leur permet de prendre une décision d’achat plus éclairée en plus d’améliorer leur expérience d’achat. L’outil a toujours été disponible en tant qu’extension de navigateur de bureau pour Firefox et de nombreux autres navigateurs. Après son acquisition par Mozilla, l’outil continuera de fonctionner comme à l’habitude, mais bénéficiera par la suite de nombreuses améliorations.

« Fakespot continuera à fonctionner sur tous les principaux navigateurs Web et appareils mobiles, et l’équipe Mozilla investira pour continuer à améliorer l’expérience Fakespot pour ses nombreux utilisateurs dévoués », explique Steve Teixeira, directeur des produits de Mozilla.

Pour les acheteurs, les avis devraient a priori atténuer les incertitudes sur la qualité d’un produit acheté en ligne que le consommateurs ne peut voir directement ni tester. Mais dans la mesure où ces avis peuvent faire ou défaire la réputation d’un produit ou d’une marque, les vendeurs ont tendance à les manipuler.

