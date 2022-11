NavInfo Europe x Tencent Cloud s’allient pour la cybersécurité des voitures : quels bénéfices ?

NavInfo Europe et Tencent Cloud vont apparemment collaborer pour soutenir les acteurs de la technologie qui veulent faire progresser leur affaire en Europe, d’après leur récente déclaration.

NavInfo Europe et Tencent Cloud, qui sont-elles ?

Créée en 2011, NavInfo Europe est l’un des principaux fournisseurs de services logiciels pour l’industrie automobile. L’entreprise a réussi à étendre son expertise dans l’IA et la cybersécurité. Dès lors, celle-ci a pu fournir des produits personnalisés et des prestations de service non seulement fiables, mais de très haute qualité. A travers ces solutions, NavInfo Europe s’engage à innover et accélérer le déploiement d’un avenir sûr et plus intelligent.

Par ailleurs, Tencent Cloud est un géant mondial du cloud computing. Elle confectionne des solutions innovantes pour résoudre les problèmes du monde réel. L’entreprise tire profit des avancées technologiques d’aujourd’hui comme le cloud computing, l’IA, l’IoT et la sécurité des réseaux. Cela dit, Tencent cloud offre à plusieurs entreprises du monde des produits et services cloud stables et sécurisés à la pointe de l’industrie.

Les deux géants s’allient pour la cybersécurité des voitures

GDPR indique que toutes les entreprises de l’UE doivent se conformer aux mesures techniques et opérationnelles du pays. Dès lors, NavInfo Europe a proposé une infrastructure de données conforme à celles-ci. L’infrastructure inclut notamment l’anonymisation des plaques d’immatriculation et des visages alimentée par l’IA. Pour la zone de disponibilité de Tencent Cloud à Francfort particulièrement, la solution a été un succès. En plus, les clients disposent aussi des services de traitement de données de NavInfo Europe. Ainsi, ils peuvent en profiter pour transférer numériquement des données anonymisées à grande échelle via la plateforme de Tencent Cloud. D’ailleurs, ce package de conformité GDPR de Tencent Cloud et NavInfo Europe offre une connectivité réseau de haut débit entre 70 zones de disponibilités dans 26 régions dont la Chine et l’Europe.

Quels sont les avantages de ce partenariat ?

Grâce à cette solution proposée par Tencent Cloud et NavInfo Europe, les véhicules sont davantage connectés et dépendants des infrastructures back-end basées sur le cloud. Ceci ouvre de nouveaux vecteurs d’attaque et rend également les véhicules plus vulnérables. A ce stade, la norme UNECE WP.29 et la norme ISO 21434 s’appliquent à l’échelle mondiale dans l’industrie automobile. Cela veut notamment dire que les structures de gouvernance de la cybersécurité et des processus de test doivent être mises en œuvre. L’objectif étant toujours de garantir la sécurité totale du véhicule.

Néanmoins, NavInfo Europe et Tencent cloud proposeront des tests de pénétration mondiaux à distance et en temps réel. Ceux-ci se réaliseront via un stand virtuel pour simuler des scénarios d’attaque réels et identifier automatiquement les vulnérabilités. En outre, ils donneront également des rapports d’orientation pour réparer, surveiller et améliorer la sécurité des véhicules. Selon Michael Shuerdt, vice-président des ventes et du Marketing de NavInfo Europe, ce partenariat permettra aux acteurs technologiques de développer leur empreinte en Europe et lancer avec succès leurs services tout en respectant toutes les exigences réglementaires et de sécurité nécessaires.