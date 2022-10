Netflix interdit le partage de compte : comment éviter les pubs ?

Netflix vient de déployer la nouvelle option de transfert de profil, premier pas vers l’interdiction du partage de compte. Afin de continuer à utiliser le service sans vous ruiner, découvrez comment contourner les pubs du nouveau forfait à 5,99€.

Plutôt que de payer le prix d’un abonnement Netflix, de nombreux utilisateurs préfèrent partager un compte entre amis pour diviser la facture. D’autres squattent tout simplement le compte d’un proche généreux, ou achètent directement les identifiants de connexion volés sur le Dark Web.

À présent, Netflix va simplifier l’expulsion des squatteurs de compte. Toutefois, ces derniers pourront transférer leur profil sur un autre compte et garder leurs recommandations de contenu, leur historique, leur liste de films et séries à regarder, et tous leurs réglages personnalisés.

Comment utiliser l’outil de Transfert de Profil ?

Après une période de test au Chili, au Costa Rica et au Pérou, la fonctionnalité de Transfert de Profil est disponible depuis lundi 17 octobre 2022 pour tous les utilisateurs Netflix. L’option est activée automatiquement dans tous les pays, sauf en Corée du Sud et aux États-Unis.

Si vous êtes abonnés à la plateforme de streaming, vous avez d’ailleurs probablement reçu un email concernant ce nouvel outil. L’option de Transfert de Profil est accessible depuis le menu déroulant, qui apparaît en cliquant sur l’icône de profil depuis la page d’accueil. Il suffit ensuite de suivre les instructions pour créer un nouveau compte.

Il n’est pas possible de transférer un profil vers un compte existant. Le processus fonctionne uniquement pour le transfert d’un profil vers un nouveau compte.

La stratégie de Netflix pour empêcher le partage de compte

Selon Netflix, l’option de Transfert de Profil est une fonctionnalité attendue de longue date par les utilisateurs. Elle est présentée comme une option très utile pour les personnes éprouvant d’importants changements dans leurs vies.

En guise d’exemple, la firme cite notamment la fin d’une relation amoureuse ou l’envol du nid parental. Les utilisateurs dans ces situations pourront en effet souhaiter créer un nouveau compte et transférer leur profil.

Toutefois, cette nouvelle fonctionnalité va aussi permettre à Netflix d’empêcher le partage de compte et de mot de passe. Déjà en août 2022, la firme a commencé à facturer le partage de compte en dehors du foyer dans cinq pays d’Amérique du Sud.

Là encore, des tests avaient été menés au Chili, au Pérou et au Costa Rica. On peut donc s’attendre à ce que les frais de partage de compte soient étendus au monde entier après le déploiement du Transfert de Profil.

Les personnes ne souhaitant pas payer les frais de partage n’auront d’autre choix que d’expulser leurs amis. C’est là que le Transfert de Profil se révèlera très utile…

La décision de Netflix d’empêcher le partage de compte fait suite à un mauvais début d’année. Pendant les six premiers mois de 2022, le service de streaming a perdu 1,2 million d’utilisateurs. C’était la première fois que le nombre d’abonnés diminuait, mais la firme a déjà retrouvé le chemin de la croissance au troisième trimestre.

Comment contourner les pubs Netflix ?

Les utilisateurs chassés du profil de leurs amis pourront toujours se rabattre sur la nouvelle offre Netflix. À partir du 3 novembre 2022, le nouveau forfait Essentiel avec pub sera disponible pour 5,99€ par mois au lieu de 8,99€ pour le forfait standard.

Cette option est abordable, mais oblige à visionner un nombre important de pubs. Les contenus seront interrompus par environ 4 à 5 minutes de publicité par heure.

Toutefois, un internaute a trouvé une solution pour les contourner. Cet utilisateur de Reddit a installé un petit rideau électrique au-dessus de sa télévision.

Cette astuce très « système D » permet de cacher les pubs quand elles apparaissent à l’écran. Il suffit d’appuyer sur le bouton d’une télécommande pour abaisser le rideau, et attendre que le film ou la série en pianotant sur son smartphone.

Malheureusement pour les personnes allergiques à la pub, c’est la seule solution permettant d’éviter les pubs Netflix à l’heure actuelle. Néanmoins, vous pouvez aussi utiliser un VPN pour vous inscrire à Netflix depuis un autre pays et payer moins cher l’abonnement standard ou 4K.

En simulant une connexion depuis la Turquie, vous pourrez vous abonner pour seulement 2,72 euros par mois. C’est le pays où Netflix coûte le moins cher à l’heure où nous écrivons ces lignes ! Découvrez notre comparatif des VPN à cette adresse.