NExT-GPT : découvrez le ChatGPT du futur qui combine images, audio et texte

NExT-GPT est une intelligence artificielle générative comme ChatGPT, qui se distingue par sa capacité à générer aussi bien du texte que des images, de l’audio ou des vidéos. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cet outil open-source !

À l’heure actuelle, le paysage de l’intelligence artificielle est largement dominé par OpenAI et les géants tels que Google, Microsoft et Meta.

Toutefois, un large modèle de langage (LLM) multimodal totalement open source pourrait avoir suffisamment d’arguments pour jouer dans la cour des grands : NExT-GPT.

Même si ChatGPT a fait l’effet d’une révolution par sa capacité à générer du texte à la manière d’un humain, les utilisateurs réclament désormais des IA toujours plus puissantes… mais surtout multimodales.

